快訊

以為恐攻！南韓第一空降特戰旅長還原戒嚴當晚 坦言「很震驚」

2024日本最可愛高中生！岡山櫻花妹擊敗4.2萬人奪冠 清純學生美照曝光

私訂差勤規定又羞辱同仁 行政院本部也捲入霸凌風波

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣附幼2至3歲教保師資不足 盼全長聯「捎話」給中央

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府教育處長葉芯慧下午在全國家長會長聯盟「與部長有約」苗栗場會前會中，提出幼兒園師資配比等問題，盼全長聯能向中央幫忙提出建議。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處長葉芯慧下午在全國家長會長聯盟「與部長有約」苗栗場會前會中，提出幼兒園師資配比等問題，盼全長聯能向中央幫忙提出建議。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府教育處針對幼兒園收受2至3歲幼兒的師資人員配比，希望爭取由1比8改為1比4，增加一倍師資，此外偏鄉國中周六上午受限法規只能安排複習課程，教育處也希望教育部能放寬讓學生能「進課」在課程方面早一點往前走，以利偏鄉的孩子提升學力。

全國家長會長聯盟下午在苗栗市啟文國小舉辦「與部長有約」苗栗場的會前會，教育處長葉芯慧希望全長聯在「與部長有約」時，能捎話幫忙提出建議，教育處也會在教育部門開會時提出。

葉芯慧致詞指出，現在的家長都希望政府能協助照顧0歲以上的幼兒，教育處目前負責2至5歲的幼兒園區塊，國小附設幼兒園目前2至3歲專班的教保員、教師每人要照顧8名幼童，招收2至3歲幼童其實要付出更多心力，面臨教保師資不足的困擾，盼能比照社會處托育中心保母一人照顧4名幼兒的配比，另外如有第5名幼童，就先增加一名員額，除了可提供2至3歲幼兒更完善的照顧，並提高各校附幼招收2至3歲幼兒的意願。

她指出，苗栗偏鄉國中較多，除了文化刺激不足，也沒有補習班願進駐，學校周六上午只能依規定提供複習課程，也希望全長聯幫忙向教育部長建議放寬複習課程的規定，讓學校能安排進課，課程提早往前走，學生能有更多複習時間，相信對偏鄉、特偏國中學子的學力有所助益。

偏鄉 幼兒園 教育部

延伸閱讀

苗縣六合國小活動中心舞台地板舊到「都塌了」 獲教育部補助修繕

畜禽場化製原料運輸車查核作業 苗縣攔查22車次無違規

苗縣竹南委外停車場收費會勘 首波500車格月底前上路

全國語文競賽苗栗特優項目獲31項 是「非六都第一」

相關新聞

苗縣附幼2至3歲教保師資不足 盼全長聯「捎話」給中央

苗栗縣政府教育處針對幼兒園收受2至3歲幼兒的師資人員配比，希望爭取由1比8改為1比4，增加一倍師資，此外偏鄉國中周六上午...

鼓勵閱讀 教育部辦「閱讀節嘉年華」 次長化身說書人

為鼓勵各年齡層國民培養閱讀能力，教育部今舉辦「台灣閱讀節嘉年華」活動，現場超過200個閱讀攤位，提供民眾更多元的閱讀體驗...

客家藝文競賽登場 參賽生：身為客家人學好客語很重要

全國中小學客家藝文競賽總決賽今天在中國科技大學新竹校區登場，來自全台的1015名中小學生及幼兒園學童同場比試客語口說、歌...

點亮孩子生命之光 大愛獎表揚12位優秀教師

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「寶佳教育大愛獎」頒獎典禮，表揚長期默默奉獻愛心，幫助弱勢的大愛老師們，全國共有12名教師獲...

北市教保中心兒虐案 家長質疑德育學院領錢卻沒督導

平安新村職場互助教保服務中心爆出兒虐、猥褻案，台北市教育局與國防部委託民營的德育護理健康學院昨開家長說明會，家長不滿德育...

藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展 今台南永康社教中心登場

藝術家劉聰慧、徐玉梅夫婦今天在台南永康區社教中心舉辦「臺南400《花現．花獻》劉聰慧．徐玉梅彩墨畫展」，展出兩人畫作各3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。