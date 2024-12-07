苗縣附幼2至3歲教保師資不足 盼全長聯「捎話」給中央

苗栗縣政府教育處針對幼兒園收受2至3歲幼兒的師資人員配比，希望爭取由1比8改為1比4，增加一倍師資，此外偏鄉國中周六上午受限法規只能安排複習課程，教育處也希望教育部能放寬讓學生能「進課」在課程方面早一點往前走，以利偏鄉的孩子提升學力。

全國家長會長聯盟下午在苗栗市啟文國小舉辦「與部長有約」苗栗場的會前會，教育處長葉芯慧希望全長聯在「與部長有約」時，能捎話幫忙提出建議，教育處也會在教育部門開會時提出。

葉芯慧致詞指出，現在的家長都希望政府能協助照顧0歲以上的幼兒，教育處目前負責2至5歲的幼兒園區塊，國小附設幼兒園目前2至3歲專班的教保員、教師每人要照顧8名幼童，招收2至3歲幼童其實要付出更多心力，面臨教保師資不足的困擾，盼能比照社會處托育中心保母一人照顧4名幼兒的配比，另外如有第5名幼童，就先增加一名員額，除了可提供2至3歲幼兒更完善的照顧，並提高各校附幼招收2至3歲幼兒的意願。

她指出，苗栗偏鄉國中較多，除了文化刺激不足，也沒有補習班願進駐，學校周六上午只能依規定提供複習課程，也希望全長聯幫忙向教育部長建議放寬複習課程的規定，讓學校能安排進課，課程提早往前走，學生能有更多複習時間，相信對偏鄉、特偏國中學子的學力有所助益。