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鼓勵閱讀 教育部辦「閱讀節嘉年華」 次長化身說書人

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教育部常務次長林騰蛟在「台灣閱讀節嘉年華」活動，化身為說故事大使。圖／教育部提供
教育部常務次長林騰蛟在「台灣閱讀節嘉年華」活動，化身為說故事大使。圖／教育部提供

為鼓勵各年齡層國民培養閱讀能力，教育部今舉辦「台灣閱讀節嘉年華」活動，現場超過200個閱讀攤位，提供民眾更多元的閱讀體驗。教育部常務次長林騰蛟於現場擔任「歡樂故事村」幼幼聽書趣故事屋的神秘嘉賓，化身為說故事大使，帶現場的聽眾進入一趟圖書館奇幻旅程。

林騰蛟表示，今年的閱讀節的主題「閱讀美好．共創未來」，是希望讓大家感受到閱讀帶來的創新能量與無限可能。現今已不再講求教科式的閱讀，而「閱讀素養」更為108年課綱重要發展目標，「素養導向」成為重要的教育主軸變革，閱讀能力是基本能力培養關鍵，更能作為隨身攜帶的技能。

教育部表示，近年來透過推廣公共圖書館嬰幼兒閱讀、多元閱讀推廣計畫、補助中小學購書經費、持續精進閱讀推動教師計畫、興建公共圖書館並充實圖書館軟硬體設備，已大力提倡閱讀重要性。根據國家圖書館每年蒐集分析各縣市公共圖書館閱讀推動成果，112年度的數據顯示，35-44歲的壯年為圖書館閱讀主力族群，且6-11歲的學童借閱比率僅次於壯年，較前一年成長4.22％，而0-5歲讀者借閱比率也有提升趨勢，顯見早期閱讀力素養的重要，已成為大家的共識。

教育部介紹，今年「歡樂閱讀嘉年華」有來自亞洲國家韓國國家圖書館國立兒童青少年圖書館、泰國國家圖書館、菲律賓國家圖書館設置活動攤位，將國外圖書館的閱讀活動與民眾分享交流，也有11個駐台單位及中華民國圖書館學會、公共及學校圖書館、博物館、出版社、書店、閱讀團體等130個單位，共同設置超過200個閱讀攤位，展現圖書館及學校推廣閱讀方案成果與民眾分享，內容涵蓋新課綱精神、STREAM領域、語言學習、國際文化、繪本故事及早期素養等，各出版社也帶來優質的好書供民眾買書， 希望帶給民眾多元與新奇的閱讀體驗。

圖書館 教育部 素養

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