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客家藝文競賽登場 參賽生：身為客家人學好客語很重要

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科在全國中小學客家藝文競賽總決賽致詞，呼籲要讓客家文化在語言、戲曲、歌謠等各方面傳承下去。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科在全國中小學客家藝文競賽總決賽致詞，呼籲要讓客家文化在語言、戲曲、歌謠等各方面傳承下去。記者巫鴻瑋／攝影

全國中小學客家藝文競賽總決賽今天在中國科技大學新竹校區登場，來自全台的1015名中小學生及幼兒園學童同場比試客語口說、歌唱及戲劇，有參賽學生吐露比賽準備不容易，也有學生認為，身為客家人，學好母語相當重要。

代表新竹縣參加口說藝術項目的竹東國小學生鄭宇宸表示，去年參加客語相聲比賽時，原本還覺得不困難，但越深入練習，反而越覺得不容易，最難的是要兼顧咬字發音和動作表情，所幸有去年經驗，今年讓他終於晉級決賽。 

搭檔參賽的同學黃苡喬說「身為客家人，學好母語相當重要」因此參加學校的客家藝文團、校外的親子共學客語說故事班及客語小小導覽員培訓班，還擔任客語空中電台的來賓，藉以累積經驗，也希望能再次拿到好成績，獻給最辛苦的指導老師。

全國中小學客家藝文競賽是提供學子們展現自信「講客」的平台，透過歌唱、戲劇或口說藝術等表演方式競賽，今年全台共有87支隊伍、超過1015名中小學生及幼兒園學童參加，藉由比賽表演，展現客家文化的豐富內涵與多樣風貌。

新竹縣長楊文科表示，客家文化不管是在語言、戲曲、歌謠等各方面，都要傳承下來並且發揚光大，新竹縣積極推動客家文化，今年更得到客委會全國推動客家文化特優獎的肯定，這是新竹縣的殊榮，新竹縣文化局、教育局、民政處等相關團隊也會繼續努力，一定要讓客家語言流傳下去。 

客委會副主委范佐銘表示，客語不只是溝通工具，也是客家族群文化的重要載體，透過語言的傳承，傳遞了客家文化的精神內涵，因此，客委會自105學年度開始推動「客語沉浸式教學計畫」，並於107學年度起推動「客語結合十二年國教校訂課程」，將客語與客家文化元素融入學校既有課程，讓老師們可以在原有的教學系統基礎上進行教學。

他指出，客委會目標即是期待透過孩子在學校學習學科或是與老師、同學們的日常互動過程中，能自然養成說客語習慣，進而能將客語帶回家庭，成為生活中自然使用的主要語言。

橫山國小學生帶來桐花舞為全國中小學客家藝文競賽揭開序幕。記者巫鴻瑋／攝影
橫山國小學生帶來桐花舞為全國中小學客家藝文競賽揭開序幕。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科在全國中小學客家藝文競賽總決賽致詞，呼籲要讓客家文化在語言、戲曲、歌謠等各方面傳承下去。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科在全國中小學客家藝文競賽總決賽致詞，呼籲要讓客家文化在語言、戲曲、歌謠等各方面傳承下去。記者巫鴻瑋／攝影
橫山國小學生帶來桐花舞為全國中小學客家藝文競賽揭開序幕。記者巫鴻瑋／攝影
橫山國小學生帶來桐花舞為全國中小學客家藝文競賽揭開序幕。記者巫鴻瑋／攝影

客家文化 客語 小學生

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