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點亮孩子生命之光 大愛獎表揚12位優秀教師

攝影中心／ 記者陳柏亨/即時報導
黃昆輝教授教育基金會日舉辦「寶佳教育大愛獎」頒獎典禮，全國共有12名教師獲獎，黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝（前右五）、前教育部長潘文忠 （前右四）與12名得主等合影。。記者陳柏亨／攝影
黃昆輝教授教育基金會日舉辦「寶佳教育大愛獎」頒獎典禮，全國共有12名教師獲獎，黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝（前右五）、前教育部長潘文忠 （前右四）與12名得主等合影。。記者陳柏亨／攝影

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「寶佳教育大愛獎」頒獎典禮，表揚長期默默奉獻愛心，幫助弱勢的大愛老師們，全國共有12名教師獲獎。黃昆輝董事長致詞時表示，老師們長期默默奉獻，教導孩子奮發向上、改過遷善，協助家庭共同合作，輔導行為偏差子女，大愛老師們做到以生命感動生命的教育志業，值得社會大眾向大愛老師們表達敬意與感謝。

「寶佳教育大愛獎」迄今舉辦已屆滿第8年，今年獲獎的12位老師包含，曾建瑋（高市那瑪夏國中）、白耿豪（新北市明志國中）、陳台瓊（台北市萬華國中）、王金柱（台中市大甲高工）、陳佳淇（台東縣利嘉國小）、劉琮閔（彰化縣埔心國中）、許文瑜（花蓮縣海星高中）、吳紅菊（頭城家商）、梁信忠（高雄市楠梓特教瑞平分校）、胡碧珊（新竹高商）、林佳瑩（宜蘭特教學校）和揭金鳳（台中市惠明盲校），每人可獲獎金20萬。

黃昆輝表示，除了大愛獎外，基金會捐助人林陳海另提供200萬元，補助「推動團體性質的輔導工作計畫」，每年有10多位教師申請獲補助。「不忘初心，方得始終」，黃昆輝期勉大愛教師們保持心中信念與熱忱，引導孩子們相信自己，走出迷茫，走出絕望，綻放著對生命的積極與美好。

教育部前部長潘文忠致詞時指出，簡單的事做好就是不簡單，平凡的事做好就不平凡，老師每天陪伴、鼓勵及教導學生，是學生的貴人，令人敬佩。

代表致詞的曾建瑋老師說，他在嘉義長大的，畢業後分發到那瑪夏國中任教，迄今已18年，能說一口流利的布農語。他說，自己是88風災倖存者，懂得「活著就是希望」的道理，他所帶領的學子，有人翻轉一度被遺棄的逆境，現在是警察也與父親和解。另一位獲獎的白耿豪為欖球教練，他在少年時曾叛逆誤入歧途，但老師並沒有放棄他，引導他重新找到人生方向，他如今也藉由橄欖球運動，帶著學生衝撞出自己的人生。

梁信忠老師擁有犯罪防治博士學位，右眼因視網膜色素病變，加上增援塔塔加登山活動而右眼失明，但他以無限的熱情和愛心，為被安置的性剝削少女翻轉人生，步入正途。

黃昆輝基金會舉行寶佳教育大愛獎頒獎典禮，黃昆輝基董事長致詞。記者陳柏亨／攝影
黃昆輝基金會舉行寶佳教育大愛獎頒獎典禮，黃昆輝基董事長致詞。記者陳柏亨／攝影
黃昆輝基金會舉行寶佳教育大愛獎頒獎典禮，高雄市那瑪夏國中曾建瑋老師代表得獎者致詞。記者陳柏亨／攝影
黃昆輝基金會舉行寶佳教育大愛獎頒獎典禮，高雄市那瑪夏國中曾建瑋老師代表得獎者致詞。記者陳柏亨／攝影

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