全國會計菁英達人賽激烈競爭 屏東大學奪冠

2024全國會計菁英達人賽今天在國立成功大學光復校區登場來自全國14所大專院校32支參賽隊伍，參賽規模再創新高，歷經初賽、決賽，由國立屏東大學一摸三隊奪冠，贏得5萬元獎金。

另第二名國立台北商業大學鹹酥岩漿隊，獎金3萬元，第三名國立台北商業大學會資一家親隊，獎金2萬元。

賽事由台灣省會計師公會的會計審計委員會、稅制稅務委員會、工商服務委員會及公益公關委員會共同合作，委託國立成功大學承辦，已邁入第3屆，希透過競賽形式激發學生學習動力，提升實務能力，並培養未來能在財務與會計領域發光發熱的專業菁英。

比賽內容涵蓋財務報表分析、內部控制設計、審計規劃與稅務處理等多個領域，參賽者將面臨理論與實務的雙重挑戰，充分展現其綜合素質與應變能力。

開幕典禮於上午9點舉行隨後進行初賽，8支隊伍晉級進入決賽，於下午競逐更高榮譽，活動的評審團，由會計師事務所合夥人、學校老師擔任，以專業、客觀的標準進行評分，為參賽者提供寶貴的建議與鼓勵。