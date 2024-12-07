北市教保中心兒虐案 家長質疑德育學院領錢卻沒督導

平安新村職場互助教保服務中心爆出兒虐、猥褻案，台北市教育局與國防部委託民營的德育護理健康學院昨開家長說明會，家長不滿德育推諉卸責，更質疑德育領錢卻沒督導；德育學院坦承確實督導不周。國防部12月20日終止雙方契約，新的營運團隊接手前，教育局將協助有個別需求者轉園，如是私幼則補助就學費用差額。

與會家長受訪表示，德育僅道歉卻不認錯，都在扯謊、推諉卸責，現場許多家長的情緒都非常激動且生氣，甚至有人哭了。其他家長直言，只是要個真相，小孩到底在學校發生什麼事？

一名家長指出，最重要且最關鍵的是德育學院與國教署的契約中，有一筆督導經費，明定1個月至少要4次、每次約3小時，然而家長得到消息是今年3月後就沒再去督導。

他認為，應該追查監視器，是否有派人了督導，畢竟此事牽扯偽造文書、貪汙等問題，若督導造假不實，便坐實德育根本沒在管幼兒園發生什麼事，這也是大家最生氣、吵最凶的事。面對家長質疑，德育卻支吾其詞。

德育護理健康學院坦承確實督導不周，經深入調查，團隊確實有錯，也道歉，會依法負起全部責任，不會推卸責任。

教育局表示，國防部在現場說明12月20日終止與德育護理健康學院的經營委託契約，至於家長關心幼兒安置問題，將提供有缺額的幼兒園名單，國防部與教育部也在積極尋找託管單位，讓幼兒可以在現址繼續就讀直到新團隊進駐。

教育局說，新的營運團隊接手前，教育局會全力協助有個別需求的幼生轉園；如有轉入私立幼兒園，教育局將以專案方式積極協助其就學費用差額補助。