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藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展 今台南永康社教中心登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展台南永康社教中心登場。圖／永康區公所提供
藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展台南永康社教中心登場。圖／永康區公所提供

藝術家劉聰慧、徐玉梅夫婦今天在台南永康區社教中心舉辦「臺南400《花現．花獻》劉聰慧．徐玉梅彩墨畫展」，展出兩人畫作各30幅到29日。教育、藝文界人士與副市長葉澤山、永康區長李皇興、台南大學校長陳惠萍等多人出席祝賀，場面熱鬧。

李皇興表示，藝術家劉聰慧及徐玉梅出身永康在地，長年從事藝術創作與教學，也在社教中心等在地指導水墨與西洋繪畫等課程20多年，致力在地文化藝術生根發展、培養無數在地美術人才後進，大家都很感謝。

區公所表示，「花現．花獻」彩墨畫展主題配合市府「臺南400」、永康社教中心整建重新開幕1周年舉辦，透過筆墨創作「花現」（展現）各種花卉於不同時節、不同時辰的姿與色，並藉由畫作「花獻」社教中心與府城台南同慶。

開幕活動由台南退休校長組成「沙崙寮樂集」國樂演奏開場，接著葉澤山、陳惠萍代表與會者上台致詞。為慶祝台南四百與永康社教中心整建重生，劉聰慧贈與彩繪「滿城火鳳凰」供社教中心典藏，著作「什唸詩」、「潛藝人生」、「林芫憶思錄」予永康區圖書館典藏。

藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展台南永康社教中心登場。圖／永康區公所提供
藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展台南永康社教中心登場。圖／永康區公所提供
藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展台南永康社教中心登場。圖／永康區公所提供
藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展台南永康社教中心登場。圖／永康區公所提供
藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展台南永康社教中心登場。圖／永康區公所提供
藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展台南永康社教中心登場。圖／永康區公所提供

台南 臺南 藝術家

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