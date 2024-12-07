藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展 今台南永康社教中心登場

藝術家劉聰慧、徐玉梅夫婦今天在台南永康區社教中心舉辦「臺南400《花現．花獻》劉聰慧．徐玉梅彩墨畫展」，展出兩人畫作各30幅到29日。教育、藝文界人士與副市長葉澤山、永康區長李皇興、台南大學校長陳惠萍等多人出席祝賀，場面熱鬧。

李皇興表示，藝術家劉聰慧及徐玉梅出身永康在地，長年從事藝術創作與教學，也在社教中心等在地指導水墨與西洋繪畫等課程20多年，致力在地文化藝術生根發展、培養無數在地美術人才後進，大家都很感謝。

區公所表示，「花現．花獻」彩墨畫展主題配合市府「臺南400」、永康社教中心整建重新開幕1周年舉辦，透過筆墨創作「花現」（展現）各種花卉於不同時節、不同時辰的姿與色，並藉由畫作「花獻」社教中心與府城台南同慶。