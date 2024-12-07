快訊

瓊瑤11日陽明山「花葬」開放粉絲悼念！家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

胡碧珊抗癌10年 將苦難化為助弱勢生利器

中央社／ 台北7日電

寶佳教育大愛獎今天舉辦贈獎典禮，新竹高商教師胡碧珊10年前罹患癌症，歷經5次手術、8次化療和33次放射線治療，將種種苦難當作「化了妝的祝福」，轉換為幫助弱勢學生的利器。

寶佳教育大愛獎由寶佳機構創辦人林陳海捐助、黃昆輝教授教育基金會評選，表揚青少年輔導工作及協助弱勢家庭的中小學教師，2024年共有12名得主。

胡碧珊在新竹高商服務多年，她的2個孩子有亞斯伯格、學習障礙，也因此讓她更能理解特殊生的甘苦和問題癥結。而生命的另外一個考驗，在10年前到來，胡碧珊被診斷出癌症，歷經無數的治療，病情才穩定下來；而2年前又經歷一場車禍，導致她脊椎骨折、兩腿開刀，不得不坐輪椅教書3個多月。

然而這些苦難，被胡碧珊形容是「化了妝的祝福」，成為幫助他人的利器。她特別有耐心，把教育視為耕種，播下去的種子不見得每一顆都會發芽，也難免有救不回來的學生，但她始終堅持，只要看到有孩子從徬徨無助變成奮發向上，就是作為教師最快樂的事。

胡碧珊也分享，當老師一定要「勒住自己的口舌」，盡量講正面、積極、鼓勵的話，因為孩子很敏感，老師任何一句嫌惡、辱罵和批評，都可能摧毀不成熟的心靈。「只有完全包容的愛，孩子才願意為你改變。」

任教於高雄市那瑪夏國中18年的曾建瑋，曾經歷八八風災，讓他深感活著就有希望，繼續留在那瑪夏，陪伴孩子重建學校和家鄉。

曾建瑋今天領獎時特別提到，第一個教他品格和控制情緒的，是課後安親班老師，可見不管什麼樣的場合，老師的一句話、一個行動，都能發揮驚奇的效用。

高雄市楠梓特殊學校瑞平分校教師梁信忠任教21年，該校是一所中途學校，安置許多遭性剝削的少女。梁信忠不願放棄任何一名學生，曾和鐵路警察合作，一節一節車廂地毯式搜尋，成功找回學生。

梁信忠患有視網膜病變，一次支援學生登山活動，沒注意到氣壓變化，導致右眼失明。但他還是不斷投入教育，用同理心和包容心，致力取得每一個迷失孩子的信任，進而感動和翻轉人生。

教育部前部長潘文忠看完每一名得主的故事，有感而發地說，堅持每一件簡單的事，就是不簡單；把平凡的事情做到最好，就是不平凡。老師的一個動作、一句話，都有可能被孩子記著、唸著一輩子，即使普通的孩子，只要教育得法，就能造就非凡。

教師 新竹 癌症

延伸閱讀

網紅貼弟大巨蛋外「疊98萬現金」跪求周杰倫門票　背後原因有洋蔥

女力抗癌攝影展秀傳醫院登場 她二度罹癌竟「想笑了」：感謝自己樂觀

最懂癌友論壇21日登場 抗癌教授韓柏檉分享療癒關鍵

AI新藥開發/外泌體抗癌重大突破 中國醫大附醫與聖安生醫研發「靶向性外泌體」 突破腦血屏障 治癌具雙重優勢

相關新聞

藝術家劉聰慧、徐玉梅彩墨畫展 今台南永康社教中心登場

藝術家劉聰慧、徐玉梅夫婦今天在台南永康區社教中心舉辦「臺南400《花現．花獻》劉聰慧．徐玉梅彩墨畫展」，展出兩人畫作各3...

金車攜手家扶 頒百萬獎學金鼓勵182名兒少

金車文教基金會攜手家扶基金會推動「金車X家扶獎學金」關懷計畫邁入第7年，持續陪伴家扶學少在學習路上突破現實困境。今天舉辦...

【專家之眼】處理台中小六生打老師爭議 要留意弱勢者

關於台中市有小六生打老師，導致警方介入，再因議員質詢市長，衍生出的一連串風波，台中市長事後雖自承話說得太快致歉，也稱會再...

台師大推中學後轉銜方案 助心智障礙者體驗大學生活

國立台灣師範大學今年受雙北市教育局支持，試辦「心智障礙者中學後轉銜方案」，並於特殊教育中心50周年慶舉辦成果發表。該方案...

3年7000件！台中校園性平霸凌通報藏黑數 教局長回應了

台中市議會總質詢，市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今怒批教育局長蔣偉民失職無能，3年來校園性平與霸凌通報案件逾7000件，質...

教保員涉猥褻幼童家長籲說明 德育學院：一定會負責

由德育護理健康學院辦理的國防部平安新村職場互助教保服務中心發生不當對待及猥褻事件，民進黨立委范雲、台北市議員苗博雅及受害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。