胡碧珊抗癌10年 將苦難化為助弱勢生利器

寶佳教育大愛獎今天舉辦贈獎典禮，新竹高商教師胡碧珊10年前罹患癌症，歷經5次手術、8次化療和33次放射線治療，將種種苦難當作「化了妝的祝福」，轉換為幫助弱勢學生的利器。

寶佳教育大愛獎由寶佳機構創辦人林陳海捐助、黃昆輝教授教育基金會評選，表揚青少年輔導工作及協助弱勢家庭的中小學教師，2024年共有12名得主。

胡碧珊在新竹高商服務多年，她的2個孩子有亞斯伯格、學習障礙，也因此讓她更能理解特殊生的甘苦和問題癥結。而生命的另外一個考驗，在10年前到來，胡碧珊被診斷出癌症，歷經無數的治療，病情才穩定下來；而2年前又經歷一場車禍，導致她脊椎骨折、兩腿開刀，不得不坐輪椅教書3個多月。

然而這些苦難，被胡碧珊形容是「化了妝的祝福」，成為幫助他人的利器。她特別有耐心，把教育視為耕種，播下去的種子不見得每一顆都會發芽，也難免有救不回來的學生，但她始終堅持，只要看到有孩子從徬徨無助變成奮發向上，就是作為教師最快樂的事。

胡碧珊也分享，當老師一定要「勒住自己的口舌」，盡量講正面、積極、鼓勵的話，因為孩子很敏感，老師任何一句嫌惡、辱罵和批評，都可能摧毀不成熟的心靈。「只有完全包容的愛，孩子才願意為你改變。」

任教於高雄市那瑪夏國中18年的曾建瑋，曾經歷八八風災，讓他深感活著就有希望，繼續留在那瑪夏，陪伴孩子重建學校和家鄉。

曾建瑋今天領獎時特別提到，第一個教他品格和控制情緒的，是課後安親班老師，可見不管什麼樣的場合，老師的一句話、一個行動，都能發揮驚奇的效用。

高雄市楠梓特殊學校瑞平分校教師梁信忠任教21年，該校是一所中途學校，安置許多遭性剝削的少女。梁信忠不願放棄任何一名學生，曾和鐵路警察合作，一節一節車廂地毯式搜尋，成功找回學生。

梁信忠患有視網膜病變，一次支援學生登山活動，沒注意到氣壓變化，導致右眼失明。但他還是不斷投入教育，用同理心和包容心，致力取得每一個迷失孩子的信任，進而感動和翻轉人生。

教育部前部長潘文忠看完每一名得主的故事，有感而發地說，堅持每一件簡單的事，就是不簡單；把平凡的事情做到最好，就是不平凡。老師的一個動作、一句話，都有可能被孩子記著、唸著一輩子，即使普通的孩子，只要教育得法，就能造就非凡。