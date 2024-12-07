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金車攜手家扶 頒百萬獎學金鼓勵182名兒少

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
金車文教基金會攜手家扶基金會推動「金車X家扶獎學金」關懷計畫，今舉辦頒獎典禮，總共182名兒少獲獎。記者葉冠妤／攝影
金車文教基金會攜手家扶基金會推動「金車X家扶獎學金」關懷計畫，今舉辦頒獎典禮，總共182名兒少獲獎。記者葉冠妤／攝影

金車文教基金會攜手家扶基金會推動「金車X家扶獎學金」關懷計畫邁入第7年，持續陪伴家扶學少在學習路上突破現實困境。今天舉辦頒獎典禮，總計頒出百萬獎學金給182名兒少。獲「江戶川柯南獎」的小翰致謝詞時說，他會好好學習，不讓大家擔心，將來也會繼續努力，照亮他人。

金車、家扶今於台北市休閒農業旅遊服務中心舉辦頒獎典禮，總共頒出106萬元獎學金，獲獎學童人數也增至182人，每名國小生及國中生分別獲頒5000元及7000元。7年來，已嘉惠796名學子，助學金累計達467萬元。

「金車X家扶獎學金」設有學業優異－江戶川柯南獎、運動健將－巴小飛獎以及才藝類－藝術家獎等特色獎項，鼓勵家扶兒少適性、多元發展，每年都由社工推薦遴選操行80分、學期總成績75分以上或曾參與校內外競賽前三名者。

小學六年級的小翰憑藉優異成績獲得「江戶川柯南獎」。小翰的爸爸前年發生意外，行動不便無法工作，家中生計由年邁的阿嬤獨自扛起。面對家裡的困窘，小翰除不放棄學習，每天下課回家也會自動自發分擔家務，減輕爸爸跟阿嬤的負擔。

小翰說，謝謝這筆獎助學金，帶給他們家很大的幫助，他會好好學習，不讓大家擔心，未來也會繼續努力，換他來照亮需要的人。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，教育是脫貧的金卡，感謝金車文教基金會多年對家扶弱勢家庭及學童的關注，並以實際行動支持學童奮發向上，金車知道物價上漲讓有需求的家庭愈來愈多，今年更加碼提供18個家扶中心學童助學金，讓近200名學童受惠，感謝金車攜手家扶助貧童、翻轉未來。

金車文教基金會副董事長夫人周曉琴表示，這些獎項不僅是對孩子的肯定，也提醒著不管環境多艱難，只要願意努力就可以擁有屬於自己的舞台，未來金車也會繼續攜手家扶，陪伴更多孩子向夢想邁進。

柯南 爸爸 阿嬤

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