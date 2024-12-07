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台灣世界兒童畫展 印度學童創作獲金牌肯定

中央社／ 新德里6日專電

印度學童詹恩以「印度-台灣文化交流」為題的創作，在今年的中華民國世界兒童畫展拿下金牌獎。駐印度代表葛葆萱樂見印度學童踴躍參與，也盼有更多類似活動增進台灣人與印度人間的互動。

中華民國第55屆世界兒童畫展（55th World SchoolChildren's Art Exhibition of Republic of China）國際組得獎名單出爐，印度今年有約180件作品參賽，最後有包括1金、1銀、2銅在內的逾70件作品獲獎，葛葆萱今天在駐印度代表處頒獎給得獎人。

葛葆萱表示，很高興有這麼多印度學童參與這樣的活動，希望未來有更多類似活動，能增進台灣與印度間人與人的互動。

13歲的詹恩（Harshini Jain）來自印度莫拉達巴（Moradabad）舍地薩伊公立學校（Shirdi Sai PublicSchool），今年她以名為「印度-台灣文化交流」（India-Taiwan Culture Exchange）的創作獲得金牌獎。

詹恩在接受中央社記者採訪時表示，她認為台灣和印度在文化面上有許多相似之處，從傳統繪畫到精緻工藝都反映出一樣的價值觀，那就是和諧、平衡、團結。

常春公立學校（Evergreen Public School）老師古普塔（Sunayana Gupta）表示，學校這次有5名學生獲獎，很開心能透過他們的作品，將印度的文化介紹給台灣。

古普塔認為，世界兒童畫展是台灣和印度交流的實踐，並說：「我們很高興能成為其中的一分子。」

這次世界兒童畫展的國際組，有來自美國、日本、烏克蘭、印度、南非、法國等39個國家，超過1萬件作品參賽。

印度 金牌

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