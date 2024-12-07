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【專家之眼】處理台中小六生打老師爭議 要留意弱勢者

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
台中師生衝突事件，市長盧秀燕（中）不適任說法，讓基層教師炸鍋，為此公開致歉。記者陳秋雲／攝影
台中師生衝突事件，市長盧秀燕（中）不適任說法，讓基層教師炸鍋，為此公開致歉。記者陳秋雲／攝影

關於台中市有小六生打老師，導致警方介入，再因議員質詢市長，衍生出的一連串風波，台中市長事後雖自承話說得太快致歉，也稱會再調查釐清事實並改正，但由目前所披露事實來看，除了小警察被懲處外，後續應不會有再多影響。然而，整個事件所反映的教育問題嚴重、社會積怨甚深，長遠看來，只有輸家與最輸家之別，而市長則偶然成為西方與本土文化衝突下，教改失敗的出氣筒。

兩造說法雖仍有含糊之處，但隨著爆出的事實越來越多，社會應能大致推知事件發展的一些過程。今年三月，一名小六生與老師發生衝突，造成教師左大腿紅腫挫傷，學生也據家長說有抓傷痕，提到胸口疼痛，而該生當時並未道歉，使教師報警，警方到場後，學生才道歉。但即便教師當場表示不提告，警方還是認定因已通報，請師生同往警局作筆錄。六月時上了法院，學生當庭道歉，雙方和解，法院裁定結案。

不料事情尚未結束。七月家長申請「教師不當管教」校事調查，校方經調查認為不成立不當管教情事；十二月卻又再出現台中市議員質詢，把當事校長叫來議會，看來質詢陳述內容偏向一方，才引起市長震怒，再引爆教師群體怒火。

此事引起軒然大波，其實反映的是傳統本土文化與西方權利意識交替之間的衝突。我們的文化本來就比較尊師重道，相關論述限於篇幅，茲不贅述。而1990年代以來一連串教育改革措施，則把全力西化腳步踏得深遠。教改的主張五花八門，但調整師生關係的大方向之一，是在強調西方概念下的權利意識。

伸張權利意識，看似對學生有利，畢竟傳統文化偏重教師享有權威，添加一些變化，給少數不適格的教師一些警惕，並非壞事。但新舊、中西文化交替之際，價值多元，該以何者裁判對錯？又到哪裡才是界線？輕率發動改革者沒有全盤計畫，也只盯著眼前一小塊領域往前衝，忽視傳統文化經過千年錘鍊，早已發展出具有東方特色的師生權利義務關係：在權利背後課內心以道德責任，使多數受傳統薰陶老師認真照顧學生。單以權利、法律關係從外圈之、繩之，忽視了教育本質說到底是個良心志業，教師有沒盡心教育，通常只有自己清楚。這容易使「聰明的」老師「趨吉避凶」，伸張自己的現代權利。但辦好志業，不能沒有「傻瓜」，或許接下來該問的是，誰願當「傻瓜」呢？

在此價值交錯失衡時代，能舉的例子很多。比方說，教師能否組工會？有沒有罷工權？把適用勞工的權利義務關係與工時加班費等套用到老師上，肯定天下大亂，目前教育制度運作順暢，背後主要依靠的，還是傳統文化，但教改雖結束，其精神卻在某些不用負責的社團推動下步步進逼，這是老師們帶有怨氣的原因之一；而師生一旦起了衝突，雖說權利是對等的、權力是流動的，爭取權利看似壯大學生聲勢，但教育現場既封閉，又是長期互動過程，師生之間經驗學識差距太大，老師們又能感同身受，如果真要玩起權力遊戲，弱勢者誰顯而易見。

回到此次台中案例，可以看出市長初始是站在傳統教育理念來談問題。固然教育屬於地方自治事項，但市長管不到教改與立法吹起的西方權利意識風向，在長期失衡情況下，她偶然被推到了風口浪尖。而熟知權利意識的教師，能從事件陳述看到各造俱是依循現行法規主張權利，那當事教師又為什麼不可以？!目前看來，似乎只有小警察不慎被記申誡，盧市長則受了點民意傷，有待日後扳回，其他則多能全身而退。

事情看似終將船過水無痕。但制度出問題，通常是有心者逐利，原來具優勢者至少可全身而退，唯只剩下最弱勢者承受代價。地方教育當局應該要注意此事裡誰最弱勢？長期互動下，誰將為此付代價？中央則應知怨氣仍在持續醞釀，擇機等待下次爆發，當以此事為鑑，就算無力改變大局，也可警惕最近算盤：無懲戒權不代表世界祥和了，只要環境有維持秩序需要，就只會是換個懲罰方式而已，這對當事人來講，不見得是好事。至於社會某些力量如果仍不顧本土特色，一昧模仿外國，社會整體將只能繼續付出代價。教改至今的評價，可以為戒。

意識 教師 教改

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