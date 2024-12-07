處理代理教師輕生案違失遭彈劾 竹市教育處長：尊重

中央社／ 新竹市6日電

嘉義市某國小前校長趙季薇、前嘉義市教育處長林立生，處理代理教師離職事件不當導致教師輕生，遭監察院彈劾。對此，今年到任新竹市教育處長的林立生表示：尊重。

監委葉大華調查校長霸凌代理教師致輕生案，監察院日前已針對嘉義市政府調查、處理程序有重大瑕疵，通過葉大華提出的糾正案。

監察院今天發布新聞稿指出，趙季薇擔任某國小校長時，民國110年間以預防家長興訟無法釐清事實為由，要求某班級裝設監視器，侵害教師專業自主及學生隱私，同年又召開臨時教師晨會公審代理教師，導致代理教師受挫、羞辱，並遭網路霸凌後自戕，趙季薇言行不當確有違失。

另外，監察院說，時任嘉義市政府教育處長林立生處置此案失當，未督導、依法論處校長違失行為，還對死者家屬咆哮。本月3日舉行彈劾案審查會，通過監委王麗珍與葉大華對上述2人的彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。

林立生今年7月12日到任新竹市府教育處長，針對他遭監察院彈劾，新竹市政府透過文字表示，尊重監察院的審查結果。

林立生接受中央社記者電訪表示，尊重此結果。

嘉義市教育處表示，已針對監察院今年7月的糾正案進行後續相關處理。對於監察院通過彈劾案，尊重監察院權責，未來會積極協助當事人面對懲戒法院審理。此外，趙季薇目前在校園數位學習推動辦公室擔任秘書，從事行政職務。

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代理教師 嘉義 監察院

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