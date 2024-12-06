台師大推中學後轉銜方案 助心智障礙者體驗大學生活

國立台灣師範大學今年受雙北市教育局支持，試辦「心智障礙者中學後轉銜方案」，並於特殊教育中心50周年慶舉辦成果發表。該方案結合專業團隊與生態支持系統，提供心智障礙者體驗大學生活的機會。

台師大指出，方案也應用大學和社區資源，幫助學員提升自我決策能力、社會參與度與就業準備度，轉銜至職業重建中心繼續輔導就業。試辦一年學員和家長對方案的滿意度高達95％，希望這套模式成功後能向全國推展，讓更多心智障礙者家庭受惠。

台師大指出，方案建立以「學員為中心」的生態支持系統，透過個案管理，由博士級講師團隊提供指導，結合大學資源為每位學員設計量身定製的參與計畫。學員可每週旁聽兩門大學課程，授課教師將全體同學分成六組，每組有一位心智障礙夥伴同學，同組同學為他們簡化講義、準備學習單、討論功課準備報告。

心智障礙生下課後也有機會一起逛校園或聚餐，台師大表示，由體育系學生帶領學員，使用學校智能運動室加強體能，進修推廣部提供師大會館房務整理練習機會，其他時間則由特教老師針對需求開設生活管理、社會技巧、及職業教育等課程。

台師大指出，例如一中度自閉症青年，一向安靜不太說話，父母擔心其悶悶不樂或突然情緒爆發。一次上課時，該生逕自往教室外走，授課教授問他：「去哪裡？」，他回答：「黃燈。」，原來學生學會了「情緒表達紅綠燈」，在黃燈狀態就要出去走走，避免進入紅燈狀態，又該生本學期旁聽難度更高的課程，但已能準確的表達上課意願。

也有學生在方案協助下，學會適當的利他行為，如下雨時互相幫忙、一同前往公車亭等車；有的學員則在方案中學會獨立，如在師大校園內點餐吃飯再回家。

台師大表示，致力推廣障礙者有系統地終身學習，希望透過此方案，學員能在支持性環境中持續學習與成長，並為更多心智障礙者及其家庭帶來希望與改變。