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3年7000件！台中校園性平霸凌通報藏黑數 教局長回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議會總質詢，市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今關心台中市3年來校園性平與霸凌通報案件逾7000件。記者趙容萱／攝影
台中市議會總質詢，市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今關心台中市3年來校園性平與霸凌通報案件逾7000件。記者趙容萱／攝影

台中市議會總質詢，市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今怒批教育局長蔣偉民失職無能，3年來校園性平與霸凌通報案件逾7000件，質疑藏黑數，甚至縱容案件洩密、掩蓋真相。蔣偉民答詢，教育局統計成案約一成，絕對不會吃案，也沒有洩密。

教育局統計，台中市2022年至今年學校通報疑似霸凌案件計637件，其中59件成立，通報疑似性平案件6543件，其中650件成案。因教育宣導做的好，自我保護的觀念提升，所以通報數也會提高；通報數提升不等於霸凌事件變多。

江肇國詢問蔣偉民，你覺得校園性平和霸凌事件嚴不嚴重？蔣答，校園霸凌都公開處理，可遏止以後發生。

江肇國說，台中市3年來校園性平霸凌通報高達7180件。蔣剛答成案數，江就打斷並指蔣說「還談成案數，你要出去嗎？面對7000多案有沒有檢討心？還跟我說成案？你要不要說吃案數、黑數？」蔣回說，統計成案約一成，教育局絕對不會吃案。

市長盧秀燕說，時代不一樣了，學生、老師有權發言，問題是有沒有成案呢？還是要看結果。

江肇國質詢，面對這麼高的數字，高中成案二成，國中小都只有個位數，家長難以安心，通報是好的，但很擔心有黑數；教育局對性平、霸凌案件數及調查麻木，只能靠開記者會才嚴正處理。

張家銨說，蔣上任以來，校園性平及霸凌事件頻傳，卻遲遲未提出有效解方。她手上這一疊是教育局洩密、督導不周、擱置，怎麼解釋近兩成的成案數？縱使蔣具備教育專業，但行政管理極為不當，顯然不適任。蔣答，不是開了記者會才調查，確實都在處理中。張家銨追問，不要再有洩密發生？蔣答，報告，沒有洩密。

教育局 校園 霸凌

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