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新北某國中2起墜樓案 教育局9日組專案小組介入

中央社／ 新北6日電

新北市板橋區某國民中學半個月內2名學生墜樓，中國國民黨籍新北市議員周勝考今天說，擔憂引發連鎖反應；新北市政府教育局長張明文說，9日組專案小組，輔導資源會進入校園。

這所國中下午再發生墜樓事件，周勝考在新北市議會質詢時表示，同所國中短時間內發生2起案件，學生是否遭遇霸凌或課業壓力大。

張明文答詢說，初步了解2案是獨立事件，將持續追蹤輔導，9日組專案小組調查釐清，社工師、心理師等輔導資源都會進入。

新北市副市長劉和然表示，學生目前急救中；市府已全面啟動諮商輔導，會請新北市府衛生局專業人士介入，也會啟動全市學校輔導體系。為避免模仿渲染，將請專業輔導諮商人員協助，而9大區都有中心學校，9日開會，將細膩處理，希望不要造成模仿。

墜樓 衛生局

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