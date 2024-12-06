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公審代理教師致輕生 嘉市某國小前校長遭彈劾

中央社／ 台北6日電

監察院今天透過新聞稿表示，嘉義市某國小前校長處理代理教師離職事件不當，引發網路霸凌效應，導致代理教師自戕，有損教育人員聲譽，核有違失，監察院3日舉行彈劾案審查會，通過彈劾嘉義市某國小前校長，全案移送懲戒法院審理。

監委葉大華調查校長霸凌代理教師致輕生案，監察院日前已針對嘉義市政府調查、處理程序有重大瑕疵，通過葉大華提出的糾正案。

監察院今天則發布新聞稿指出，嘉義市某國小前校長民國110年期間，以預防家長興訟無法釐清事實為由，要求某班級裝設監視器，侵害教師專業自主及學生隱私，同年又召開有特定目的性及針對性的臨時教師晨會，公審代理教師私人離職理由，還要求晨會參與人員質問代理教師離職原因，導致代理教師感到受挫、羞辱與受傷，後續受訪時還以不實言論扭曲事實，導致代理教師遭網路霸凌後自戕，有損教育人員聲譽。

監察院指出，嘉義市某國小前校長言行不當確有違失；另外，監察院說，時任嘉義市政府教育處長林立生，處置此案失當，致生重大程序瑕疵，且未督導所屬依法論處此案校長違失行為，還對死者家屬咆哮行為屬實，嚴重戕害教育行政機關形象，也核有重大違失，監察院3日舉行彈劾案審查會，審查通過監委王麗珍與葉大華對上述2人的彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。

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代理教師 監察院 網路霸凌

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