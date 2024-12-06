教保員涉猥褻幼童家長籲說明 德育學院：一定會負責

由德育護理健康學院辦理的國防部平安新村職場互助教保服務中心發生不當對待及猥褻事件，民進黨立委范雲、台北市議員苗博雅及受害幼童家長今天呼籲，德育幼保系要確實檢討反省，並由系主任出面道歉、承認錯誤，還給家長公道。

德育護理健康學院表示，校方有錯的地方一定會認錯，依法該負起的責任，也一定會負責，絕對不會逃避。

受邀出席記者會的台北市教育局學前教育科長蔡曉青表示，今天晚上要開家長說明會，主要是苗博雅指德育學院不出面，但依照相關法規，要主動告訴家長，因此今天開說明會，請德育人員出面跟家長道歉及說明未來檢討改善方案，而這場說明會為不公開會議。

受害者家長今年8月19日報案，台北市教育局啟動行政調查，認定屬實後在11月裁處涉案陳姓教保員最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，陳男9月被檢方羈押、11月被起訴。

范雲、苗博雅偕同受害幼童家長今天在立法院召開記者會，質疑德育護理健康學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，不但未盡監督之責，更在案發後欺瞞家長、阻礙調查。

受害幼童家長說，今天召開記者會的目的，是希望和民眾一起檢討反思，經營本案幼兒園的德育幼保系在這次事件的過失與責任，包括案發後的欺瞞態度，以及督導管理上的失職，希望德育幼保系能確實檢討反省，並由系主任出面道歉，承認錯誤。

受害幼童家長質疑，儘管德育領取教育部國教署的督導經費，但家長懷疑，德育並未依規定，由該校教授每週入園進行督導。

也有受害幼童家長指控，她在調閱監視器過程中，看到難過的畫面時，有德育的陪同人員以戲謔方式稱，與其看難過的事情，「還不如跟先生去開房間」。

范雲表示，本案件顯示教保培育系統，應更加納入兒童人權及性別平等尊重幼兒身體自主權等概念。目前教保人員培育必修未納入性平教育，幼兒園也沒有規定要教性平教育，這2點均已納入總統賴清德「啟動性別平等教育2.0」政見，她在立法院會持續追蹤並推動。

苗博雅說，希望德育高層對家長及孩子真心道歉，並改善其拒絕調查的態度，要坦然接受調查，也一定要找出是否還有沒被發現的受害孩子。