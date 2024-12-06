為抓通緝犯？台中議員爆：警想闖校園問「爸爸在哪？」

台中市議員李中繼本月2日曝光師生衝突案警到校園帶走學生，引起社會嘩然，今天他在總質詢時再度爆料，聽說有警方為了抓通緝犯，竟要到學校問通緝犯子女「爸爸在哪裡？」還好被校長阻止。警方說明，因議員所指時、地不明確，還在查證中。

李中今在議會指出，他這兩天有聽說，曾有警察為抓通緝犯，就想要進到學校去問通緝犯的子女「爸爸在哪裡？」但遭到學校校長的阻止，不同意警察進入校園，這表示還是有腦袋清楚的教育人員。

李中強調，基於保護學童，學校絕對不能隨便就讓警察進入學校，甚至不可以讓學童在沒有家長陪同的情況下，被警察帶走；經過媒體報導，台灣再一次有法治觀念的機會教育，教師與兒童的人權，都應該遵守法令程序。