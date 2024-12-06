聲明全文...北市教保中心受害兒家長 痛陳園所欺瞞掩蓋

平安新村職場互助教保服務中心爆出兒虐性侵案，受害幼兒家長群今天發出聲明，全文如下：

首先謝謝大家對孩子們的關心。今天召開記者會的目的，是希望和大家一起檢討反思，經營本案兩間幼兒園的德育幼保系(以下簡稱德育)在本次事件的過失與責任。

盡管行為人為陳男，但要不是整個督導管理體系的失靈，陳男也不會如此肆無忌憚，以至於有那麼多受害的孩子，要不是事發後德育企圖大事化小、欺瞞掩蓋，家長也不至於要破除萬難，並靠自己抽絲剝繭找真相。

首先談的是德育在案發後的欺瞞態度，在家長陸續反映孩子被體罰後，盡管平安新村迅速地召開家長座談會， 但主持與發言者均非平安新村的老師，而是德育的教授以及經國三民的園長組長，當時教授們肯定地說，僅發現一件體罰行為(約 10 分鐘)，絕非一連串的不當管教行為，但事實並非如此，也早已不只一位家長反映。

例如，A 家長在監視器畫面中，看到自己的孩子在午睡時被陳男重壓掙扎長達兩分鐘，但在座談會上，教授聲稱那只是「抱」，並非不當管教。隔天又來電給 A 家長，說陳男的行為乃特教行為技巧中的「深壓覺」，企圖用專業術語蒙混家長，掩蓋孩子被不當對待的事實。座談會結束前，教授信誓旦旦保證會再主動針對此事件調查，並召開後續說明會，結果都是空話，若非因輿論與教育部要求，恐怕就此石沉大海。

後來，為了了解自己孩子究竟受了多少委屈，多位家長自主要求調閱監視畫面，卻被德育多方為難，我們合理懷疑這些是技術性阻擋。手法包含要求家長簽署保密協議書(威脅要家長負法律責任)、限定觀看的時間、不能自行 操控滑鼠、多次因硬體問題(如 usb 沒檔案)而無法觀看、禁止家長們一同看畫面討論，交叉指認受害的學童等。

許多家長特地請了假卻無法看到監視畫面，在挫折之下只好求助苗博雅議員與教育局，最後才得以在教育局完成完整的影像調閱。由上述可見，德育的態度非但未承擔主動調查真相之責，更害怕家長們發現更多問題，將校譽放在孩童福祉之上。

再談德育在人事任命上的疏失，平安教保教保員的流動率極高，每幾個月就有人離開，而且任命的幾乎都是菜鳥老師。德育公開宣稱，為了確保經國三民的教學品質，都是由一位資深帶一位資淺老師，試問為何對平安新村的標準截然不同?

好不容易，有位陳O凡教保員上任，她雖然年輕，卻能積極與家長溝通合作，是少數真的能告訴我們孩子在園過得如何的教保員，但一學期後，園方聲稱她因生涯規劃離職。然而我們求證之下，才驚訝地得知原來她是被德育資遣的，理由為「親師溝通衝突、工作夥伴難合作」。更荒唐的是，德育將這位好老師逼走後，頂替上來的就是陳姓狼師。

我們不解為何德育如此倚重這位狼師，甚至他在今年5月主動口頭請辭後仍被慰留。若德育如此信任這位狼師，形同替他背書，是否也要為他的犯行負起連帶責任？

最後我們想討論的是德育在督導管理上的失職。沈姓園長身為一線主管，理當負起直接責任，但據知在案發之前，她曾多次向德育上級，包含系主任提及陳男的各種問題，結果都未受到足夠的重視。德育的教授們位居高職， 在幼教界擔任各種監委評委，更有許多幼兒性教育的專家，儘管接獲一線園長的提醒，態度卻如此輕率，以至於錯失每一個能夠阻止陳姓狼師對孩童造成傷害的寶貴機會。

最後，儘管德育領取國教屬的督導經費，但我們強烈懷疑德育並未依規，由該校教授每周入園進行督導，因為在家長們調閱監視器畫面期間，從未見過督導入班，就連沈姓主任也鮮少入班查看。我們希望德育能提供完整的督導紀錄以供備查。

家長們都很自責，畢竟是自己把孩子送到這樣的鬼地方，我們太想知道，一間幼兒園是如何沉淪至此。德育在幼 教界具有相當的公信力與影響力，教授們經常擔任其他幼兒園、托嬰中心督導、評審之職，但和對於所屬教保中 心的各種管理缺失和處理態度，實在形成極諷刺的對比。我們希望，德育幼保系能確實檢討反省，並由系主任出面道歉，承認錯誤好還給家長公道。