連報兒虐性侵案！德育學院竟神隱 家長痛陳要道歉

北市教保中心爆出兒虐、性侵案。立委范雲、台北市議員苗博雅偕同虐童案家長召開記者會，指出基隆德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，該校不但未盡監督之責，更在案發後欺瞞家長、阻礙調查，且直至目前神隱中，要求該系道歉、還家長公道。

德育護理健康學院受委託營運的「平安新村職場互助教保服務中心」及「臺北市經國三民非營利幼兒園」接連爆出教保人院不當對待與性猥褻案件，已遭台北市教育局行政處分至少3位教保員、主任及負責人，另台北地檢署已認定陳姓教保員涉「對未滿十四歲男女加重強制猥褻」共五罪並於上月起訴。

根據家長陳情，不當對待及性猥褻事件發生後，不僅教保員和主任多次未於第一時間進行法定通報，又用各種手段阻擋家長看監視器，拖延行政懲處。范雲表示，德育一再消極以對，不但沒有第一時間阻止傷害發生，更錯失找出更多被害孩童的機會。記者會中更有家長痛苦陳訴，在查看小孩受侵害的畫面時，該園所的人員竟然戲稱，「媽媽與其來看這些痛苦畫面，不如跟先生去開房間」，引發現場譁然。

立委范雲表示，德育學院「幼兒保育系所」有日間部和進修部，包括碩士班、四技、五專、二技、二專，每年核定招收308名學生，該校系肩負培育教保人員的重責大任，幼兒安全和兒童人權具備足夠專業，甚至應是大專院校的指標系所；卻在事件發生後，從組長、主任、園長、系所教授到德育學院校長都試圖大事化小、小事化無，令人難以接受。

苗博雅表示，陳姓狼師曾服務兩個幼兒園，可能接觸至少200位幼兒，面對家長的申訴，德育護理健康學院團隊，過程中都試圖大事化小、小事化無，負責人甚至試圖壓案，是否有相關連帶責任，都應徹查清楚。

台北市教育局學前教育科科長蔡曉青表示，北市接受申訴後，今年8月20日開始調查，除了到園扣押監視器畫面，也協助家長進行訪談，並派人進駐教保中心，協助家長審視監視器畫面，從中也發現，中心主任有接到家長體罰，卻無向主管機關呈報，因此有進行裁罰，另也有3位教保員、主任及負責人被行政處罰。

蔡曉青表示，根據相關法規，承辦單位應主動告知家長相關狀況並說明，但德育卻沒有，因此今天台北市教育局將召開說明會，要求該校出面說明，並向家長致歉，提出檢討方案。

國防部上校龔文瑞表示，國防部已經公告終止契約相關準備，預計12月20日正式終止與德育契約，並開始進行後續法人更替的因應。

國教署副組長郭芝穎表示，根據相關法規，法人累計兩次重大違規，未來就不得再承接教保機構，德育平安新村已經確定有重大違規，經國三民非營利幼兒園則在調查中，若確認違規就將成立。但外界認為累積兩次重大違規才不得承接並不合理，國教署現在也正在修正法令加嚴中。