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崑大企管所吳翰彰克服逆境展才藝 獲宗倬章教育獎學金

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
企管所二年級吳翰彰(右)獲宗倬章先生教育基金會獎學金，與商管學院暨企管系主任呂德財(左)合影。圖／校方提供
企管所二年級吳翰彰(右)獲宗倬章先生教育基金會獎學金，與商管學院暨企管系主任呂德財(左)合影。圖／校方提供

崑山科大企管研究所二年級吳翰彰自小家境清寒，父母都身心障礙，需半工半讀維持生計。他奮發向學，在家庭、課業與工作都努力不懈，崑大資工系畢業後攻讀企管所，除專注課業更考取實務證照、多才多藝，今年贏得第五十屆嵐雲文學獎新詩組第一名、日前獲宗倬章先生教育基金會獎學金。

吳翰彰父母親分屬輕度智能障礙、重度肢體殘障，自小便與哥哥扛起生計，但仍不放棄學習機會，就讀崑大資工系時積極求學，為學習更多技能，持續攻讀企管所，並在校內打工分擔家計。

忙碌生活沒怠慢課業，吳翰彰所有課程都全勤，展現多樣才華，除了文學獎，更考取「飛鏢教練證-Level C」、「AI人工智慧應用與技術進階級」、「高階調查與研究分析師乙級」等證照，充實自身專業。2021年獲第5屆「鴻海獎學鯨」10萬元獎助學金，去年台南市大專優秀青年，也入圍總統教育獎獲「奮發向上優秀學生獎」。

商管學院院長呂德財表示，吳翰彰也熱心助人，不僅協助其他學生投稿生命故事寫作競賽，更參與時尚展演事業系所開設的第二專長班，擔任時尚系鄭智文老師的小幫手，協助同學製作藝術作品與疑難雜症解惑。。

呂德財表示，吳翰彰從小身處艱苦環境，仍然積極迎接生命的各項挑戰，在資工系及企管所就讀期間都展現不凡學習成果，獲宗倬章教育基金會獎學金，不僅傑出表現獲肯定，更為他在未來的學術研究與多元發展提供助力，實為學弟妹的楷模。

吳翰彰(右1)參與時尚系第二專長班，協助班上同學製作作品。圖／校方提供
吳翰彰(右1)參與時尚系第二專長班，協助班上同學製作作品。圖／校方提供
吳翰彰(右)榮獲第五十屆嵐雲文學獎新詩組第一名，與指導老師林麗紅(左)合影。圖／校方提供
吳翰彰(右)榮獲第五十屆嵐雲文學獎新詩組第一名，與指導老師林麗紅(左)合影。圖／校方提供
吳翰彰(右)與指導教授林淑梅(左)討論研究論文。圖／校方提供
吳翰彰(右)與指導教授林淑梅(左)討論研究論文。圖／校方提供
吳翰彰(左1)協助餐飲系二年級傅沛萱(左2)投稿113學年度生命故事寫作競賽獲第二名。圖／校方提供
吳翰彰(左1)協助餐飲系二年級傅沛萱(左2)投稿113學年度生命故事寫作競賽獲第二名。圖／校方提供

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