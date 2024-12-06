民生社區幼兒園狼師虐童 立委要求德育學院出來面對

立委范雲、北市議員苗博雅今天偕同五位幼兒園虐童案家長，在立法院舉辦「民生社區幼兒園狼師虐童，德育學院出來面對」記者會，指出德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，不但未盡監督之責，更在案發後欺瞞家長、阻礙調查，要求系主任出面道歉、承認錯誤，還給家長公道，並要求教育部，應嚴格把關該校系培育及營運，強化幼保系性平及人權教育，不要再讓「傷害幼兒教保供應鏈」持續發生。 立委范雲（中）、北市議員苗博雅（左二）今天偕同五位幼兒園虐童案家長，在立法院舉辦記者會，指出德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，不但未盡監督之責，更在案發後欺瞞家長、阻礙調查，要求系主任出面道歉，並要求教育部嚴格把關該校系培育及營運，不要再讓「傷害幼兒教保供應鏈」持續發生。記者許正宏／攝影