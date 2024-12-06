鼓勵學生多參賽 葉丙成：藉由參賽開拓視野、建立自信

教育部今舉行113年「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」頒獎典禮，教育部政務次長葉丙成出席典禮並勉勵同學多多參與競賽，參賽除了能開拓社野，更能藉機肯定自我能力、增進信心。

葉丙成表示，透過參賽獲獎當然是光榮的一件事，但在參賽的過程可以開拓視野，也可能汲取國際的眼光和經驗，藉機確立未來方向，這更是寶貴的經驗。葉說，台灣的學生普遍缺乏自信，他舉自己在美國參加華盛頓商學院舉辦的教學創新獎獲得最大獎的經驗為例，鼓勵學生透過參賽而肯定自己的能力，甚至讓台灣、國際社會認識自己的作品，都是很不錯的事。

計畫主持人、亞洲大學數位媒體設計系教授林磐聳表示，該計畫已走到第19個年頭，累積參與學校達62校，獲獎作品更高達1901件，已經發出9200多萬元獎金。今年共有156件作品通過審核，其中1件獲得金獎，1件銀獎，15件銅獎。

今年金獎由台科大建築系碩班學生鄒挹醍以作品「歡樂森林——兒童認知訓練診所JoyForest-Children’s Cognitive Training Clinic」奪得。其作品發想是因每年有770萬6到17歲的兒童患有情緒障礙，「JoyForest」診所以森林為主題，強調兒童與自然環境、家長及同儕的互動，打造舒適、安全的治療空間，減少看診恐懼，提升治療效果。

南台科大學生則以「便攜式臨時救難淋浴系統」作品奪得計畫銀獎。得獎學生今於典禮分享設計理念，該作品優化、整合移動式淋浴間，以結構收納縮小體積以變大量運送，組裝後也能多人共用以增加效率。該設備也經改善優化，所以能因應不同難民營的環境。