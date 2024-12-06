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出席科管學會 張善政分享科技管理融入智慧城市獲18項獎

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024中華民國科技管理學會年會暨論文研討會，今於元智大學盛大舉行。記者翁唯真／攝影
2024中華民國科技管理學會年會暨論文研討會，今於元智大學盛大舉行。記者翁唯真／攝影

2024中華民國科技管理學會年會暨論文研討會，今於元智大學盛大舉行，賴清德總統也特別致賀電，肯定學會多年來在學術研究與產業界合作交流的努力。桃園市長張善政致詞表示，他上任後將資訊科技局與研究發展考核委員會，合併為智慧城鄉發展委員會，讓懂科技跟有跨局處整合能力單位結合，並施行計畫，桃園智慧城市參加國內外大賽獲得18項獎。

本屆年會以「跨域科技創新、虛實永續共享」為主題，聚焦台灣面對跨域創新與永續挑戰的策略與未來發展。賴清德賀電表示，盼藉由盛會，創新前瞻管理策略，體現科技經濟效益，踐履淨零轉型願景，共同為提升國家競爭優勢再獻嘉猷。

張善政分享，他也是學會院士，科技管理受到很大挑戰，因新科技不斷出現，對於生活影響甚遠，如何銜接產業不要有陣痛期，需要創意持續投入，他當選後打造智慧城市，不過發現前市長鄭文燦任內也常獲獎，但卻僅有水務局在拿獎。

張善政表示，過去資訊科技局有技術跟能力去了解，但卻沒有權力干涉各局處可以怎麼做，而研究發展考核委員會則是有跨局處協調能力，卻不懂人工智慧，因此合併為智慧城鄉發展委員會，啟動桃園智慧城市2.0，並成立智慧學院讓公務員受訓並討論哪些可以做，再評選執行，今年共獲得18項國內外獎項。

中華民國科技管理學會理事長彭裕民說，這次討論推動虛實跨域結合，並讓軟實力發揮，不過現今面臨少子化、五缺及政治動盪因素、氣候變遷等，反而是台灣的機會，台灣競爭下一波會是跨域，如何跨域整合並培養學生，要學界就跟業界一起努力，讓後代可以超越前代，愈來愈強。

元智大學校長廖慶榮表示，科管學會是國內有水準知名學術團體，有很多學會是專攻科技或是管理，只有科管學會將學界及企業界結合，並做到跨域創新，元智也會持續培育人才。

今也頒發科技管理獎給予遠東集團董事長徐旭東，他表示，世界一直在變動，千萬不能覺得自己懂得很多，並分享他多角化經營幫助集團降低市場風險，提升競爭力與核心能耐，指出推動不同業務間的協同合作，使得應對市場變化時更靈活；而創新與科技則是在領導過程中特別重視的部分，推動數位轉型、提升運營效率和良好的客戶體驗，在競爭中才能保持優勢。

2024中華民國科技管理學會年會暨論文研討會，今於元智大學盛大舉行，賴清德總統也特別致賀電，肯定學會多年來在學術研究與產業界合作交流的努力。記者翁唯真／攝影
2024中華民國科技管理學會年會暨論文研討會，今於元智大學盛大舉行，賴清德總統也特別致賀電，肯定學會多年來在學術研究與產業界合作交流的努力。記者翁唯真／攝影

元智大學 張善政

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