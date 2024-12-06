喪屍煙彈很會「裝」 中市教育局買快篩發重點學校

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聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員黃守達指出，新興毒品危害甚大，警察局、教育局應加強防制。記者陳秋雲／攝影
市議員黃守達指出，新興毒品危害甚大，警察局、教育局應加強防制。記者陳秋雲／攝影

新興毒品層出不窮，民進黨台中市議員聯合質詢，指出俗稱「喪屍煙彈」的毒品「依托咪酯」，摻在電子煙等，讓使用者不知不覺造成嚴重危害，已造成毒駕等多起死亡事故，一個月內從三級升為二級毒品。警察局與教育局回應，已訂製快篩劑及加強宣導，市長盧秀燕說，毒品嚴重危害治安，兩局會提對策。

今年7月新北黃姓員警遭毒駕衝撞、10月新北派出所劉姓所長遭毒駕拖行致死的重大社會矚目案件，都與駕駛施用「依托咪酯」有關，北投昨也發生相關事件；顯示這項新興毒品爆炸成長中，今年8月5日剛列為三級毒品，11月27日就提升為第二級毒品，事態嚴重，新北市教育局還訂製快篩劑給重點學校。

市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿與蕭隆澤強調，「依托咪酯」原是中樞神經鎮定劑，施用後會使人無法思考，無法控制身體宛如喪屍，又稱「喪屍煙彈」，經常添加在電子煙彈內。食藥署統計今年1月到10月「依托咪酯」共檢出數共達2905件，比起112年檢出數22件，增加132倍，非常驚人。

警察局長李文章回應，依托咪酯列為三級毒品後，8月5日至11月30日查獲的犯嫌304人。警局已購置1500盒的檢驗劑，加強稽查。毒駕目前整合在酒駕勤務，依照毒駕的特徵另有檢驗包，進行依托咪酯的相關訓練，11月27日升三級毒品後，行全面查緝。

黃守達說，2023年青少年毒品嫌疑犯人數429人，占毒品總嫌疑犯人數比重11.21%，相較2022年的9.72%，增加 1.2%。但今年1月至10月，青少年毒品嫌疑犯占比持續攀高，增至11.6%，新興毒品的危害不可忽視。教育局長回應，已製作相關圖卡進行宣導，也下訂快篩試劑，1月10日送990劑分給送6個校外分會。

王立任強調，依托咪脂會以隱藏在電子煙的形式來進入校園，從校園防制非常重要。議員們表示，依托咪脂這類新興毒品層出不窮，市政府應當與時俱進，跨局處共同來重視，尤其必須加強觀念的宣導，才能有效防範，並遏止毒品侵入校園。

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喪屍煙彈 毒品 毒駕

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