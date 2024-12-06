北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

北市某國中驚傳疑似校園恐嚇事件，自稱該校的家長爆料一名女同學持刀片威脅同學，校方卻消極處理，直至昨天兒子遭恐嚇，她才警覺事態嚴重，然而沒有流血，大嘆報案也沒用，喊話校長出面處理。教育局今回應該校園偏差行為案，學務處人員獲報到班制止並保管美工刀，校方聯繫家長並校安通報。

一名家長昨日深夜11點多在臉書社團「爆料公社」、「小一聯盟」、「匿名公社」接連發文，點名台北市大安區某國中校長，某班一直出不同的事情，「有位女同學拿刀片威脅同學，校方消極處理，今天又發生衝突，請問校長您要有憾事發生才要主動和家長約談嗎？」

該家長指出，該名女同學第一次威脅其他小孩是十幾天前，校方只是叫她去訓育組，接著她昨天又和多位小孩發生衝突，該家長直言這名女同學已經和其他孩子發生很多次，校方一直消極處理，「今天兒子被威脅恐嚇，心生恐懼回家說，我才覺得事態嚴重。」另直言，該名女同學弄班上所有孩子，1人抵30人，這也是奇葩怪事。

「請體諒一個媽媽的心情，我的孩子，我要自己救」，該家長無奈沒有流血，報案也沒有用、教育局也不會理，她只能用各個網路留言讓校方積極處理，讓小孩能安全上學。

該家長表示，事情都是臨時發生，根本來不及錄影錄音。而她已經報案，警察稱沒流血、沒實際傷害，只能受理案件，也不能做任何處理，連警察都建議她用網路文字讓校方積極處理。「我要的是校長出面處理，做媽媽的只能想辦法保護孩子不出事情。」

貼文一出，有網友認為「難道要像割喉案那樣，學校才重視嗎？」「刀片都拿出來了，怎能不處理？新北市土城區某國中生割頸案殷鑑不遠」，也有人建議通知學務處生輔組，通報校安事件、約談對方家長，生輔組必須做會談紀錄給教育局。

教育局回應，經查該生於11月15日與同班同學間發生口角，該生因攜帶美工刀與同學發生衝突，同學立即通報學務處人員到班介入制止並保管美工刀，所幸無人受傷；學校即聯繫家長並校安通報。

教育局強調，面對校園內發生學生衝突事件嚴肅面對，針對本案已啟動相關調查機制，將會同校方提供具體的輔導措施及導入特教資源。至於家長提及危險物品到校，已請學校依據「教育部校園安全手冊」相關程序及校內「教師輔導與管教學生規定」辦理，維護校園安全。