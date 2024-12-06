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班班喝鮮奶變班班保久乳 侯友宜呼籲推動前應提早溝通

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今參加績優地政人員表揚典禮。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今參加績優地政人員表揚典禮。記者李定宇／攝影

班班喝鮮乳政策因供應量不足演變成班班喝保久乳，行政院長卓榮泰昨在政院要求相關單位1周內與地方政府溝通檢討。新北市長侯友宜今表示中央推每一項政策，希望能夠越早跟地方溝通後再推動政策。

新北市長侯友宜今參加績優地政人員表揚典禮，侯友宜說，班班喝鮮奶因為執行的是在第一線的老師、學校行政作業，班班有鮮乳碰上很多困難執行面，像新北市大概有九成都用保久乳，因為鮮奶事實上量少也不方便保鮮。中央推每一項政策，希望能夠越早跟地方溝通後再推動政策，這樣會比較周全。

他說，雖有九成用保久乳都不代表有這樣的量，因為中央在整個契約上只有三家廠商能提供，所以其實貨量在執行上也有相對困難度，況且有些孩子並不適合喝鮮奶、也不適合喝保久乳，到現在為止這些孩子還碰到什麼困難，中央在豆漿的發配也有很多困難度。所以還是一句話，中央在推動這些相關的政策的時候，能夠要理解在第一線執行的困難度，那隨時要調整步伐，這才是最重要。

侯友宜 溝通

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