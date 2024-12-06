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舞蹈班招不到...創校103年嘉義女中明年首招特殊班30名男生
國立嘉義女中上午舉辦創校103周年校慶運動大會，表場傑出校友暨新建PU跑道啟用典禮，因應少子化，嘉女報國教署同意，明年首招30名特殊班男生，因男生數少，暫不改校名。
嘉義女中114學年度預定招生16班，特殊班如下：人文社會科學資優班（29人）；數理資優班（29人）；舞蹈資優班（25人）；AI電資實驗班1班（33人）；醫藥科技實驗班1班（33人）。舞蹈班以往招收男生，但大多未招到。
校長林義棟說，語資班改為人文社會科學資優班，另增加；AI電資實驗班及醫藥科技實驗班，明年1月15日免試入學招生簡章公告，招生30名特殊班男生，男生入學按性向成績，打散分發各特殊班，預定明年8月入學，男學生將有全新設計的制服、背包。
林義棟說，嘉義區少子化、學生來源少，每名國中畢業生有1.6個就學機會，嘉女減班級人數因應，並招收特殊班男生，嘉女招收男生少，暫不考慮改校名，招收特殊班男生，兩性共學，提高學習成效；對嘉女明年招收特殊班男生，家長會表示，校方做好配套規畫，家長會支持。
台積電培育半導體人才，向下扎根，嘉義選定嘉女合作，開辦半導體課程，先由高二數理資優班30名學生，每周1天上多元選修課，師資由台積電及嘉女培訓師資擔任，課程及師資等相關費用由台積電負擔，學生完成18節課評量通過，可獲1個學分，有助學生提升數理化學科能力升學，培育就業能力。
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