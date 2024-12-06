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工友遇缺不補恐無人用 新北開放學校工友「延後退休申請」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局今表示，為保障工友工作權益，宣布即日起開放辦理工友延後退休申請。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今表示，為保障工友工作權益，宣布即日起開放辦理工友延後退休申請。圖／新北市教育局提供

行政院人事總處2002年公告員額精簡工友遇缺不補，以新北為例，恐到2026年學校恐無工友。新北市教育局今表示，為保障工友工作權益，同時因應學校庶務人力需求，率先宣布即日起開放辦理工友延後退休申請，每次核准延後退休期限以6個月或12個月為原則，延後退休期間的待遇、獎金及其他福利維持不變。

教育局表示，中央實施精簡員額政策各機關學校工友遇缺不補，儘管學校工友適用「勞基法」，但屆滿65歲仍需強制退休，無法比照適用勞基法修正放寬經勞資協商辦理延後退休，使得學校庶務性工作人力出現缺口。

教育局表示，新北市積極向中央反映建議，應比照勞工開放讓各機關學校得與工友協商延後退休年齡，以協助學校更靈活地應對人力需求並維持穩定運作，另一方面也給予工友更多選擇，讓他們能夠持續在熟悉的工作崗位上發揮所長。

新北市學校目前共計有289位工友，預計2025年將有50人屆齡退休，教育局預計於12月中旬前舉辦說明會，明確及簡化協商工友延退程序，即日起開放各校提出申請，最快於2025年1月16日前，完成核准學校工友延後退休申請案件。未來倘學校工友欲申請延後退休，學校應於工友（技工）屆齡退休或延後退休期限屆滿二個月前函報教育局辦理。

教育局表示，學校工友是校園維護管理的重要人員，協助校園整潔、水電維修、木工修繕、園藝修剪等工作，若工友有意願繼續為學校服務，可以就學校業務推動需要、工友工作績效及體能健康情形與學校協商延後退休年齡，以穩定校務運作。

新北市教育局今表示，為保障工友工作權益，宣布即日起開放辦理工友延後退休申請。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今表示，為保障工友工作權益，宣布即日起開放辦理工友延後退休申請。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今表示，為保障工友工作權益，宣布即日起開放辦理工友延後退休申請。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今表示，為保障工友工作權益，宣布即日起開放辦理工友延後退休申請。圖／新北市教育局提供

教育局

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