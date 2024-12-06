工友遇缺不補恐無人用 新北開放學校工友「延後退休申請」

行政院人事總處2002年公告員額精簡工友遇缺不補，以新北為例，恐到2026年學校恐無工友。新北市教育局今表示，為保障工友工作權益，同時因應學校庶務人力需求，率先宣布即日起開放辦理工友延後退休申請，每次核准延後退休期限以6個月或12個月為原則，延後退休期間的待遇、獎金及其他福利維持不變。

教育局表示，中央實施精簡員額政策各機關學校工友遇缺不補，儘管學校工友適用「勞基法」，但屆滿65歲仍需強制退休，無法比照適用勞基法修正放寬經勞資協商辦理延後退休，使得學校庶務性工作人力出現缺口。

教育局表示，新北市積極向中央反映建議，應比照勞工開放讓各機關學校得與工友協商延後退休年齡，以協助學校更靈活地應對人力需求並維持穩定運作，另一方面也給予工友更多選擇，讓他們能夠持續在熟悉的工作崗位上發揮所長。

新北市學校目前共計有289位工友，預計2025年將有50人屆齡退休，教育局預計於12月中旬前舉辦說明會，明確及簡化協商工友延退程序，即日起開放各校提出申請，最快於2025年1月16日前，完成核准學校工友延後退休申請案件。未來倘學校工友欲申請延後退休，學校應於工友（技工）屆齡退休或延後退休期限屆滿二個月前函報教育局辦理。