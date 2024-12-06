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班班有鮮乳 擬中央出錢地方執行

聯合報／ 記者黃婉婷李芯／台北報導
「班班有鮮乳」政策行政院長卓榮泰拋新想法，新年度將思考由中央提供預算，地方政府再依實際需求執行。圖／竹南國小提供
「班班有鮮乳」政策行政院長卓榮泰拋新想法，新年度將思考由中央提供預算，地方政府再依實際需求執行。圖／竹南國小提供

班班有鮮乳政策推行荒腔走板，農業部建議新年度可思考由中央提供預算，地方政府依據實際需求執行的新構想，行政院長卓榮泰昨天指示農業部、教育部一周內與地方溝通，再視溝通情況做出政策決定，並說如果相關執行問題無法克服的話，這個政策必須檢討。

卓榮泰先前坦言，政策推出時欠缺思慮，已要求明年從長計議，地方政府拋出希望由中央統一採購配送，或是直接發給家長兌換券，就待行政院回應。行政院發言人李慧芝昨天轉述卓榮泰院會指示，農業部的新構想，也就是新年度可以思考由中央提供預算，地方政府再依據實際需求執行。

卓榮泰認為，農業部、教育部必須與地方政府充分說明，並獲得地方政府承諾，政策才能推動下去，包含執行過程中，各縣市提到的乳品品質、配送及冷鏈等相關問題，都要順利找出解決方案，才能讓家長能安心，「如果相關執行問題無法克服的話，這個政策必須檢討。」

因應新年度將來臨，卓榮泰會中要求農業部、教育部一周內與地方妥善溝通，檢討相關問題能否改善，屆時會依據溝通和改善狀況，做進一步的政策決定。

媒體追問，這是否代表不排除取消政策，或改採用地方建議的鮮乳兌換券，或統一由中央採購？李慧芝表示，目前仍要持續溝通，如果無法克服問題，政策就需要檢討，針對目前現有的選項，政院尊重各地方政府的選擇與執行。

對此，教育部表示，將依行政院指示方向，配合農業部規畫，共同和地方政府盡速溝通研議。

卓榮泰 溝通 農業部

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