錢少太操 校園心理師留不住

大專校院校安通報，意外事件長年由交通意外居冠，其次則是自殺、自傷通報。一○六學年大專校院自殺、自傷通報僅三七八件，一一○學年高達二七八六件，四年間暴增七倍之多。心理師直言，大學校園心理師的工作可謂包山包海，案量極大。

一名心理師指出，近年社會轉變快速，學生的心理樣態變得更複雜，鼓勵學生求助沒有不好，但往往一兩萬人的學校，僅少少幾名心理師在支撐，除輔導、追蹤個案等本業外，還要寫計畫甚至幫忙處室辦活動、辦推廣講座。

張老師基金會執行長、心理師涂喜敏說，社會人士有社會局、衛生局等社安網絡分工支持，但校園專任心理師包山包海，危機需馬上處理，精神辨識、連結精神科醫師、危機徵兆處理和學生系上對接，大學心輔室徵人啟事都寫得很「誘人」，但實際上就是太操錢又少，留不住人。

諮商心理師工會全國聯合會理事長黃雅羚則建議，教育部歷來都是一校增加多少專任人力補助多少；或者學校設有完善的晉薪制度再補助多少，但補助的錢多是進入學校資金的大水庫內，其實應該思考，如何能直接嘉惠到專任心理師。

政大心理系教授楊啟正則認為，大專校院專任心理師至少應提高到每人六萬元以上薪資，也不宜再用各種計畫名目來補助，應給予專任心理師一穩定性的薪資結構，才能避免現在各校薪資水準不一、晉薪又不穩定的狀況。他建議，也可以開放學校和取得認證的外部單位合作，直接減輕現行校內專任心理師的工作負擔，才有機會聘到人。

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