大學專輔人力將增216人 恐補不滿

立院日前通過學生輔導法修正案，大專校院心理師、社工師等專業輔導人員師生比從現行一千兩百比一，修正為九百比一，預計增加二一六人。但諮商心理師全聯會理事長黃雅羚指出，校園心理師專任職月薪很多僅四萬四，且還是一年一聘，九百比一的人力恐補不滿。

黃雅羚談到，有些學校自籌款不足或沒有能力編列專業輔導人員晉薪款，專任人員無法調薪，也許前一兩年還會想熬一下，但第四年肯定想走人，「人留不住始終是錢的問題。」

台大學務長朱士維說，校內設有學輔、心輔二中心，專任輔導人員達卅九人，約花了兩年時間先達成九百比一標準，但從去年到今年流失了十人，一邊聘一邊又有人離開。台師大學務長林玫君表示，校內有十四位專任輔導人員，另有兼任廿二位，專任心理師流動率很高。

政大身心健康中心主任傅如馨指出，政大專任心理、社工師十三位、兼任廿二位，正招聘四位專任心理師，只要人員聘滿，就可達成九百比一標準。

傅如馨談到，學校有一長期守護心理健康募款，以此規畫久任獎金，也調整五職等心理師招聘條件，近期通過修改免一年工作經驗，也增加六、七職等職位，讓資深專任人員有晉升機會。朱士維說，台大則用募款給予心理師加薪八千至一萬元，提高留任意願。

教育部學特司長吳林輝表示，今年起，已將晉薪制度納入輔導工作評鑑；明年預算也提高補助金額，公、私立大專每聘一名專輔人力補助款再提高十萬元，公校屆時有望到六十萬、私校五十萬，預算已編列，也正請學校報送計畫書。

吳林輝說，教育部增加補助，也希望學校能善待專輔人力，已發函學校，要求將專輔人力薪點折合率提升至一四○點三，來年軍公教調薪三％，也要求學校務必比照調薪。至於專任合約，在學校晉用類別上是約用人員，一年依規定需換約，但已是不定期契約、人員適用勞基法，學校不能隨意解約。