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大專校院自殺自傷通報5年增7倍　校園心理師事多錢少

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據教育部校安通報統計，「意外事件」長居通報榜首，大專校院意外事件長年由交通意外居冠，其次則是自殺、自傷通報。本報資料照片
根據教育部校安通報統計，「意外事件」長居通報榜首，大專校院意外事件長年由交通意外居冠，其次則是自殺、自傷通報。本報資料照片

根據教育部校安通報統計，「意外事件」長居通報榜首，大專校院意外事件長年由交通意外居冠，其次則是自殺、自傷通報。110學年，大專校院自殺、自傷通報高達2786件，但106學年時僅378件，短短幾年間暴增7倍。心理師直言，大學校園心理師的工作可謂包山包海，案量極大。

一名心理師坦言，近年社會轉變快速，學生心理樣態變得更複雜，風氣鼓勵學生求助沒有不好，但往往一兩萬人的學校，僅少少幾人在支撐，除輔導、追蹤個案等本業外，還要寫計畫甚至幫忙處室辦活動、辦推廣講座。

張老師基金會執行長、心理師涂喜敏也直言，「大學校園心理師的工作內容很誇張。」社會人士有社會局、衛生局等社安網絡分工支持，但校園專任心理師什麼都要包，危機需馬上處理，精神辨識、連結精神科醫師、危機徵兆處理和學生系上對接，包山包海都得做，大學心輔室徵人啟事都寫得很「誘人」，但實際上就是太操錢又少，留不住人。

諮商心理師工會全國聯合會理事長黃雅羚則建議，教育部歷來方式都是一校增加多少專任人力則補助多少；或者學校設有完善的晉薪制度再補助多少，但補助的錢多是進入學校資金的大水庫內，其實應該思考，如何能直接嘉惠到專任心理師。

政大心理系教授楊啟正則認為，大專校院專任心理師至少應提高到每人6萬元以上薪資，也不宜再用各種計畫名目來補助，應給予專任心理師一穩定性的薪資結構，避免現在各校薪資水準不一、晉薪又不穩定的狀況。

楊啟正也建議，也能開放學校和取得認證的可靠外部單位合作，能直接減輕現行校內專任心理師的工作負擔，才有機會聘到人。

教育部學特司長吳林輝表示，今年起已將晉薪制度納入學校輔導工作評鑑；明年也提高補助金額，公、私立大專每聘一名專業輔導人員教育部補助再提高10萬元，公校屆時有望到60萬、私校50萬，預算已編列，正請學校報送計畫書。

對此，吳林輝也說，教育部增加補助，但也希望學校能善待專輔人力，上個月已發函學校，要求將專輔人力薪點折合率提升至140.3，來年軍公教調薪3％，也要求學校務必比照調薪。

心理師 教育部

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