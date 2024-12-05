大學專業輔導人員師生比900：1 學界憂看得到吃不到

立院日前通過學生輔導法修正草案，大專校院心理師、社工師等專業輔導人員師生比從現行1200：1，修正為900：1，預計增加216人。但諮商心理師公會全聯會理事長黃雅羚指出，近年大專校院學生自殺、自傷通報居高不下，最直接的方式，是於法理位階要求增加人力，但校園心理師專任職月薪很多僅4.4萬，且是一年一聘，900：1的人力恐是補不滿。

黃雅羚談到，大專校院財務有別，有些學校自籌款不足或沒有能力編列專業輔導人員晉薪款，專任人員無法調薪，也許前一兩年還會想熬一下，但第四年開始肯定想走人，所以常看到大專校院心理師流動頻繁、始終在徵才，「人留不住始終是錢的問題。」

台大學務長朱士維談到，校內設有學輔、心輔二中心，專任輔導人員達39人、兼任25人，約花了兩年時間先達成900：1標準，讓有需求的學生都能預約到時段，但去年至今年徵聘過程中也流失了約10人，「聘的人比留下的還要多。」一邊聘一邊又有人離開。

台師大學務長林玫君表示，目前校內有14位專任輔導人員，另有兼任22位，又兼任服務時數可折抵四人，因此專任實際為14加4位。

但林玫君也坦言，近年校園專任心理師流動率很高，因專任工作複雜度更高，需照顧高關懷學生、做全員輔導、個案管理，除了發揮諮商專業外，也必須接行政工作等；相較之下，兼任人員不用扛高關懷個案，且工作的時間更彈性，也能在其他地方專任後到校園兼任。專任跟兼任在體制上各有好處，但站在學校立場，當然希望能多聘請穩定度更高的專任職。

政大身心建康中心主任傅如馨則表示，目前政大專任心理、社工師13位、兼任22位，也正招聘4位專任心理師，只要人員聘滿，就可達成900：1標準。

傅如馨談到，目前學校有一長期守護心理健康募款，以此規劃久任獎金，也調整五職等心理師招聘條件，過往需要至少一年的畢業後全職工作經驗，近期通過修改為免一年工作經驗，也增加了六、七職等職位，讓資深的專任人員有晉升機會。朱士維也說，台大則用募款給予心理師每月加薪8000至1萬元，提高留任意願。