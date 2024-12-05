新書「短波時代」 寫下央廣近一世紀聲音足跡

中央廣播電台今天舉辦「短波時代」新書發表會，全書記錄央廣近一世紀來，以20種語言向世界傳遞台灣聲音的歷程，寫下跨世代聲音足跡，今天多名節目主持人分享與聽友數十年真摯友誼。

從二戰到冷戰時期，央廣不僅是對外廣播電台，更扮演特殊戰場角色，包括透過「鄧麗君時間」執行情報局「草原計畫」，及設立監聽課每日編撰「共匪廣播實錄」等機密任務，皆首次完整在「短波時代」書中披露。

央廣董事長賴秀如表示，現今的央廣就像「小型聯合國」，這些來自世界各地的同仁共同講述「台灣的故事」，也是「世界的故事」，充分體現央廣的國際化特性與文化使命。

今天現場不僅有從日本特地來台的央廣日語聽友會會長松本章、常務董事劉夏如及資深短波迷呂澄男外，推薦人國家影視聽中心董事長褚明仁、資深主播詹慶齡、日本作家栖來光及馬場克樹同來慶賀。

多名央廣主持人也陸續分享與聽友間溫馨互動故事。日語主持人王淑卿有45年資歷，聽友們都像家人般親近，一名聽了60多年廣播的聽友至今仍記錄每天播報細節；華語主持人譚志薏提及有中國聽眾專程來台拜訪經歷，及央廣為外籍移工舉辦省親會活動、讓移工與家人團聚。

泰語主持人陶雲升表示，有來台移工認為節目提供許多了重要生活資訊，幫助他們克服適應初期難關；越南主持人范瑞薔薇則吐露有聽了4、50年的越南華人聽眾逝世，讓她與同事相當悲痛，彷彿失去至親。

而央廣也始終站在第一線參與國際重大事件，俄烏戰爭爆發後，央廣烏克蘭語節目即時報導戰況，更有烏克蘭僑民提供第一手訊息；韓語主持人白兆美分享，3日在南韓總統尹錫悅宣布實施戒嚴後，就有韓國聽友告訴她完全不知道會發生什麼事，或許媒體、網路資訊會斷掉，「這個時候覺得短波是何等重要」。