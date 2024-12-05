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快樂表達 台灣偏鄉兒童教育基金會創新模式讓小朋友開心閱讀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣偏鄉兒童教育基金會下午在嘉市製材所，舉辦鄒族影片發布會，發表雲嘉偏鄉各校學生對影片錄製觀後感的成果。圖／台灣偏鄉兒童教育基金會提供
台灣偏鄉兒童教育基金會下午在嘉市製材所，舉辦鄒族影片發布會，發表雲嘉偏鄉各校學生對影片錄製觀後感的成果。圖／台灣偏鄉兒童教育基金會提供

「我喜歡讀課外書，也喜歡講給大家聽」，嘉義縣中埔鄉沄水國小3年級學童賴慶璋，加入台灣偏鄉兒童教育基金會閱讀鼓勵計畫，錄了百餘支影片，表達讀課外書感想；今年基金會以達邦國小120周年校慶為題，創作5支影片，讓小朋友表達觀後感。

偏鄉兒童教育基金會下午在嘉市製材所，舉辦鄒族影片發布會，發表雲嘉偏鄉各校學生對影片錄製觀後感的成果。沄水國小校長林俊榮說，南部小孩表達能力略遜於北部孩子，本地高中生大學推甄面試，常不如北部孩子穩健。

另，過去學校鼓勵閱讀，但無法確切知道小孩子有沒有把書讀進去，兒童教育基金會要求小朋友錄影片表達讀後感方法，非常實用，可以確定小朋友已經把書本內容內化在他們演講當中。

基金會去年底以撥發獎金方式，激勵偏鄉小學生對課外書表達讀後心得，由老師用手機錄製成影片上傳發表，再撥發獎勵金給老師與學生。今年逢阿里山達邦國小120周年校慶，基金會執行長羅繼志有感於原住民教育特殊歷史，製作5支短影音，供偏鄉小朋友觀賞，再請他們針對特定主題發表感想。

雲林縣南光國小五年級學生張孝丞說，以前沒關注鄒族教育史，看了影片才懂，「原來他們在山上學校還被地震颱風弄壞過4次。但也很羨慕鄒族學生，學校就在美麗大山裡，畢業前還去爬玉山。」

布袋鎮永安國小校長周沛玲感謝基金會，讓小朋友了解山區原民小學機會；該校2年級學生方雅塘以英語表達自己喜歡閱讀，從書中學到很多知識，覺得很好玩。

羅繼志強調，推廣閱讀活動受社會各層面支持，基金會網站累積超過2千支短片，從中可看到小朋友們侃侃而談，學會將書本上知識，重新組織，用自己言語條理分明說出來。達邦國小校長林進富帶2名原民小朋友莊雯涵、湯駿騁參加，感謝基金會將該校原民教育史傳播出去。

新港鄉安和國小校長張惠琪帶2年級生吳宸瑤參加，小女孩落落大方，拿麥克風講述自己用手機觀賞鄒族小學教育情況心得，獲得掌聲。南光國小校長黃瑞璋說，學校在沿海四湖鄉，學生數不多，小朋友能夠錄影片上傳給大家看，家長學生很有成就感，相信全校學生都會更加努力，增加練演講機會，又能賺獎學金。

永安國小校長周沛玲（左）幫小學生方雅塘拿麥克風，小女孩很大方用英語講自己的閱讀心得。圖／台灣偏鄉兒童教育基金會提供
永安國小校長周沛玲（左）幫小學生方雅塘拿麥克風，小女孩很大方用英語講自己的閱讀心得。圖／台灣偏鄉兒童教育基金會提供
台灣偏鄉兒童教育基金會下午在嘉市製材所，舉辦鄒族影片發布會，發表雲嘉偏鄉各校學生對影片錄製觀後感的成果。圖／台灣偏鄉兒童教育基金會提供
台灣偏鄉兒童教育基金會下午在嘉市製材所，舉辦鄒族影片發布會，發表雲嘉偏鄉各校學生對影片錄製觀後感的成果。圖／台灣偏鄉兒童教育基金會提供

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