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「藝文新據點」連接校園與社區 台北市立大學音樂廳啟用

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北市立大學音樂學系音樂廳今舉行啟用儀式，宣布全新音樂廳正式啟用。圖／台北市立大學提供
台北市立大學音樂學系音樂廳今舉行啟用儀式，宣布全新音樂廳正式啟用。圖／台北市立大學提供

台北又添一對公眾開放的專業音樂廳。為提升台北市藝文活動的多元性並提供專業展演空間，台北市立大學音樂學系音樂廳今舉行啟用儀式，宣布全新音樂廳正式啟用。此一音樂廳為一座中小型專業展演空間，可容納204名觀眾，配備兩台專業平台鋼琴及先進音響設備，設計上結合優質音場與現代化需求，致力於成為台北都會市中心的重要藝文活動據點，為多元音樂表演注入更多可能性。

為慶祝音樂廳啟用，台北市立大學音樂學系策劃多元形式的《啟用音樂會》，包含學生的「薩克斯風五重奏」、「弦樂四重奏」及「聲樂重唱」等演出形式，壓軸則由鋼琴組專任師長攜手演出「鋼琴6手聯彈」。

台北市立大學指出，未來音樂廳除了作為校內定期展演及術科考試的場地，還將對外開放，積極邀請鄰近學校及台北市府所屬展演團隊前來舉辦音樂會。台北市立大學音樂廳的啟用，象徵學校在推動藝術文化領域的重要里程碑，期待未來成為連結校園與社區的藝文新亮點。

台北市立大學 鋼琴 音樂會

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