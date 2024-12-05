走讀165株特色老樹 南市府出版「樹說400」推廣環境教育
台南市政府農業局出版「樹說台南400-年輪裡的城市漫步時光」及繪本「小樹苗找找家」，前者今先付梓，收錄台南165株特色與故事性老樹，為推廣環境教育，將贈予南市各級學校。
「樹說台南400-年輪裡的城市漫步時光」及繪本「小樹苗找找家」，作者分別是出自在業界相當知名的東燁（穹風）及繪本新秀陳思妤，農業局今下午在台南市立圖書館永康新館舉行新書發表會，除農業局代理局長陳仲杰，農業部林業及自然保育署嘉義分署主任蔡忠誠等人，市長黃偉哲也出席，強調老樹跟市民生活息息相關，保育工作更是重要。藉由老樹說故事一定可以將台南文化價值傳承給下一代。
「樹說台南400-年輪裡的城市漫步時光，共有205頁，共分五大章節，17條路線，作者東燁踏遍台南各角落尋訪300多株老樹中，收錄165株具特色與故事性老樹，透過輕鬆詼諧筆觸與文學性寫法，將樹木擬人化，搭配溫暖水彩畫風，呈現好書魅力。附上的護樹小百科，更增添可讀性。
繪本「小樹苗找找家」則是由陳思妤所創作，透過淺顯易懂的圖文，適合3歲以上兒童與家長共讀。書中也介紹多棵台南知名老樹，以溫馨故事傳遞愛護自然教育意義。
農業局表示，即日起至明年1月5日推出預購贈好禮活動，除購書優惠，活動期間預購「專書+繪本」套書，即有機會抽中價值3980元台製桃花心木烏克麗麗，活動將於農曆年前抽出30位幸運得主，活動詳情請至官網查詢。
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