盧秀燕「不適任說」引眾怒 基層教師曝親身案例：愈認真被告機率愈大

日前台中市發生一起師生衝突，市長盧秀燕震怒下的一句「不適任老師」，並要求教育局重懲重罰，引爆基層教師怒火。盧秀燕臉書遭炎上，短短一天內湧進上萬則留言，迫使她馬上改口道歉。基層教師透過親身案例，向《遠見》透露現今老師的難為，「愈認真被告的機率就愈大」「能退休就退休」，正成為教育現場的現在式。

「媽媽市長」盧秀燕近日成為熱門關鍵字，站上熱搜排名的引爆點，來自她2日在議會備詢的一段影片。

國民黨議員李中在質詢時披露，今年3月底台中市西區某間小學，一位小六生在體育課和老師發生衝突，用手上的樂樂球棒打老師；學生隔天雖向老師道歉，但老師不滿學生的道歉態度，決定報警處理，警局因此派人入校「抓人」。盧秀燕聞訊後震怒，指「孩子已經道歉了，老師還不放手，這是最壞的教育示範」，批評這名老師為「不適任的老師」。

除了嚴詞批評該教師的處理方式，盧秀燕更怒指校方毫無法律觀念，在法定監護人、家長未陪同的情況下，允許警方將小孩帶走，要求教育局重懲重罰。至於警方的懲處，台中市警察局長李文章說，已處分員警，並將派出所所長調離。

但盧秀燕的「震怒」，卻換來大批基層教師的不滿，「老師不是這群孩子跟恐龍家長的出氣包」、「為什麼打人的道歉了，被打的人就得原諒？道德綁架」等留言灌爆盧秀燕的臉書。盧秀燕隔日向當事教師致歉，稱自己太早下結論，「現在教導孩子不容易，過程須用盡方法，且可能心力交瘁，她完全可以理解。」

若遭學生霸凌，無人能為老師出頭

事件戲劇性的發展，近日來成為教師群組們的熱議話題。一位國文老師向《遠見》透露，事件發生的隔日，老師們都議論紛紛，其中有一位年約30餘歲的音樂老師向她抱怨，是否以後都不能管孩子了？表達對未來教職生涯的憂慮。

這起事件的引爆點，主要有兩點：一是學生打老師；二是警方到校園「抓人」。其中第二點，律師呂秋遠指出，根據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，必須通知家長以及兒童所屬學校，並聯繫社政機構介入；讓兒童進入警察局、甚至制服員警進入校園，在程序處理上確實有重大違法之處。

但對於學生打老師這部分，就有不少老師吐苦水，稱在目前的教學現場，老師其實常常被學生霸凌，且相較老師霸凌學生一定被告、且馬上見報，「若學生霸凌老師，誰能幫老師出頭呢？根本沒有人會幫他出頭。」

該教師指出，他們學校上學期就有一位教英文的女老師，看起來嬌嬌弱弱的，結果差點被男學生打，若不是在旁其他學生的阻攔，這位女老師的身體上，免不了就要黑一塊、紫一塊。

唸一下學生遲到也被告，心灰意冷提早退休

另外還有一位教國文的老師，因為學生常常遲到，就唸了一下，並在課堂上宣導學生不要遲到，結果就引起家長不滿，透過關係找人撂話、提起告訴。最後雖然沒有告成，但這位老師也因此心灰意冷，提前退休。

「愈認真的老師，可能被告的機率就愈大，因為這些老師會想要管學生，但學生就會不開心，不開心回家跟家長說的又跟實際狀況不一樣，但家長往往會站在孩子的立場，導致老師碰到無妄之災。」

由於現在每個孩子都是父母心中的大寶貝，過於溺愛的情況下，導致學生請假、遲到已成為一種常態。「現在就是學生最大，你知道嗎？現在學生有各式各樣的假，甚至還有心理假。」他指出，並非說學生不該請假，而是可能有濫用的行為。

尤其近年來校園落實「零體罰」，就連罰站這種最輕微的懲罰方式，學生一整天、從早到晚，罰站總時數不能超過一節課時間（約 50 分鐘），不然就會因體罰被告。

不是性平事件主角，也被家長提告

另有一位女導師，因一起校園事件的處理方式，與家長產生歧見，並遭到家長提告。事件起因為，學校畢旅時，有位男老師稱呼一位打扮顯眼的女學生「美女」，讓該學生觀感不佳便向班導反應。

訪談過程中，女班導曾詢問學生：「人家叫你美女，應該沒問題吧？」，學生表示：「對，但要看人。」 由於學生的回答，讓老師認為學生的不適感，來自於稱呼者而非稱呼本身，就此沒有向上通報。事後卻引來家長不滿提告，可能認為這位女班導有意「粉飾太平」，因此被教育局約談多次。

此事件凸顯了校園性平事件處理的複雜性，以及師生、家長之間，對於性平觀念認知上的落差。

老師難為，未來教育品質恐受影響

台中這起師生衝突事件引爆基層教師的怒火，在他們一個又一個的淚訴中，讓人不得不感歎，現今老師真的好難為。

台灣教育現場正面臨嚴峻挑戰，從學生打老師到老師遭提告，種種事件顯示，親師生關係緊張，教師的教學熱忱也備受打擊。當老師們疲於應付各種校園衝突、甚至擔心動輒得咎時，長此以往，台灣教育品質勢必受到影響。

（本文出自2024.12.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）