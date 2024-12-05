博客來年度暢銷書出爐 「無法出版電子書的小說」空降翻譯榜首

博客來今日發表2024年度閱讀暢銷榜。心理勵志書籍大放異彩，占據榜單前十名四席，《我可能錯了》勇奪總榜冠軍，「降低自我內耗」及「建立人際界線」儼然成為大眾應對壓力與情緒的解方。電子書崛起、紙本書式微？設計奇巧的懸疑小說《世界上最透明的故事》，號稱是一本無法出版電子書的作品，上市首月即銷售逾3000本，一舉登上年度百大翻譯類型文學榜首，後勢驚人。

蔡康永的《你願意，人生就會值得》上市2個月衝至第7名，反映今年大眾聚焦於「降低自我內耗」的關注，劃清與他者的界線，讓情緒自由。影視化推動漫畫IP熱潮，《排球少年》是最大贏家，兩個作品入榜前十名，系列作品銷量突破9萬冊，《排球少年！！10週年編年史》不僅奪得年度亞軍也是新書冠軍，魅力橫跨各世代。

此外，商業理財書穩健成長，《原子習慣》連續6年入榜奪得第三名，劉潤的《底層邏輯》不僅成功躋身年度暢銷榜TOP10，助其榮登華文作家榜榜首。翻譯作家則以漫畫作家稱霸，前十名中占據八席。

情緒教育繪本一直是學齡前孩子家長的熱銷選擇。過往版品多聚焦於「不要生氣」或「不失控哭泣」，今年主題除了讓孩子學會控制情緒外，更著重於理解與表達情緒，如《情緒大飯店》幫助孩子感受多樣情緒並學會適當抒發方式。因應兒少性剝削議題，教育孩子身體保護的繪本成為焦點，例如《祕密派對》透過10種生活情境教孩子分辨危機，最受讀者好評。

面對電子書的來勢洶洶，紙本書也有新的應對方式。設計奇巧的懸疑小說《世界上最透明的故事》，號稱是一本無法出版電子書的作品，引發讀者興趣，上市首月即銷售逾3000本，更登上年度百大翻譯類型文學榜首，後勢驚人。

一年一度的諾貝爾文學獎花落韓國作家韓江，是首位受獎的亞洲女性作家，作品空降文學小說暢銷榜。代表作《素食者》銷量數十倍成長，相關作品《少年來了》、《白》等亦紛紛上榜。

地緣政治主題持續延燒。博客來指出，今年社科讀者正在「轉向」，除名人作家傅佩榮、哈拉瑞等作品受青睞，社群KOL敏迪《不當世界的局外人》，將國際議題白或翻轉、深度兼具，觸及更多族群。台灣議題成為關注核心，包括內向的《打台灣不如騙台灣》，外向的《中國是怎麼形成的》等，深度的內容與詳實脈絡成核心價值，反映讀者對專業性與時事脈動的需求。