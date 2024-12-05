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「班班有鮮乳」卓揆拋新構想：中央出錢 地方依需求執行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
「班班有鮮乳」政策行政院長卓榮泰拋新想法，新年度將思考由中央提供預算，地方政府再依實際需求執行。圖／竹南國小提供
「班班有鮮乳」政策行政院長卓榮泰拋新想法，新年度將思考由中央提供預算，地方政府再依實際需求執行。圖／竹南國小提供

農業部與教育部推動「班班有鮮乳」，但因供應配送問題，多數學校改選保久乳，有地方期盼中央統一配送或發行兌換券。行政院長卓榮泰指出，農業部建議，新年度將思考由中央提供預算，地方政府再依實際需求執行，他要求農業部、教育部一周內與地方溝通，再做進一步政策決定。

因應紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，將衝擊國產乳品生計，農業部與教育部自本學年度推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，公立國小及其共餐的附設幼兒園每周供應2次乳品，但根據農業部截至10月1日的統計，7縣市學校當中，逾7成選擇保久乳。卓榮泰坦言政策推出時欠缺思慮，已要求明年從長計議。

行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰在行政院會提示指出，農業部建議新年度可以思考由中央提供預算，地方政府再依實際需求執行的新構想，他認為農業部要和地方政府充分說明，若所有地方政府都願意承諾，相關政策才能推動下去。

卓榮泰也提到，在執行過程中，各縣市政府提出的乳品品質，以及配送、冷鏈等相關問題，都要順利找出解決方案，才能讓家長能安心，如果相關執行問題無法克服的話，這個政策必須檢討。

因應新年度將來臨，卓榮泰會中要求農業部、教育部一周內與地方妥善溝通，檢討相關問題能否改善，屆時會依據溝通和改善狀況來進一步的政策決定。

媒體追問，這是否代表不排除取消政策，或改採用地方建議的鮮乳兌換券，或統一由中央採購，李慧芝表示，目前仍要持續溝通，如果無法克服問題，政策本身就需要檢討，針對目前現有的選項，政院尊重各地方政府的選擇與執行。

卓榮泰 溝通 農業部

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