響應國際志工日 教育部鼓勵青年投入海內外志工服務

為響應聯合國訂定每年12月5日為國際志工日，教育部昨日邀集全台12家青年志工中心召開年度主題探索工作坊，周六舉辦「志向世界——2024青年海外志工特展暨績優團隊交流分享會」由青年志工分享海外服務的故事與成果。

教育部青年署表示，近年來有越來越多青年投入海外志願服務，展現「Taiwan Can Help」的精神，如海外志工「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會TIYA敘愛青年志工隊」，為協助敘利亞難民與滿納海國際學校合作，透過提供專業師資培訓及線上學習平臺，以華語文伴學打造敘利亞難民學習的機會，協助難民學生有更好的生涯競爭力。

青年署指出，為讓青年分享海外志工服務經驗與交流，將於12月7日於華山文創園區中4B米酒作業場舉辦「志向世界-2024青年海外志工特展暨績優團隊交流分享會」，安排32組入圍績優團隊簡報分享，讓親年志工現場分享海外服務的成果。

除了海外的志工服務，青年署亦推動國內「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」，鼓勵青年運用專長以行動關懷社會，113年已獎助超過500組團隊投入志工行動。青年署提到，深耕型服務方案「海好有你我」團隊與義大醫院合作，邀請住院病童參加海洋生物手工藝品創作，透過創意活動與海洋生物建立情感連結，拉近病童與大自然的距離，也加深社會對病人內心想法的理解及對海洋保育的關注。