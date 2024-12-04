快訊

房市不熱了嗎？「綠巨人」中華郵政投資不動產報酬率下滑 原因曝光

台中7歲童與單親母感情好 校方家訪才發現2人陳屍臥房

綠挺戒嚴文登上韓媒 藍要賴總統為外交災難負責「公開交代」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中國小師生衝突風波未平！網喊替當事老師發聲 還原過程：學生罵三字經

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市一名小六生拿軟質球棒打老師，與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，事件眾說紛紜。示意圖。圖/AI生成
台中市一名小六生拿軟質球棒打老師，與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，事件眾說紛紜。示意圖。圖/AI生成

台中市一名小六生拿軟質球棒打老師，與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，事件眾說紛紜，教育局長蔣偉民、警察局長李文章今在市議會還原事發經過，有網友自稱該校老師在Dcard發文，還原師生衝突，指學生罵老師三字經等，引起熱議。

蔣偉民說，事件起因是今年3月26日師生衝突，隔天因學生沒有道歉，老師報警，警方進入校園，有經過校方同意、陪同，最大爭議在於學校允許警方帶走學生和老師，而沒有阻止，這個部分要檢討。

李文章說，老師打110報案，警方徵得學務主任同意、全程陪同，當時因警車進校園有學生上體育課，有人建議不要在現場處理，警方不是強行帶走小六生，是現場人員討論出來的辦法。

有網友今在Dcard「國小生用樂樂棒打老師的腳」的留言區PO文，表示要替當事老師發聲，還原老師衝突過程，其貼文被轉發到臉書粉專。

網友PO文表示，3月26日體育課，學生因老師帶樂樂棒球分組有點久，生氣飆罵，老師安撫他，學生回嗆「浪費我時間」，老師提醒要注意態度，卻遭罵三字經。學生因自行練習打完球不想撿，與老師爆口角，拿球棒打老師左大腿，老師擒抱學生到輔導室，並報告學務主任，因沒接到學生的道歉，主動通報校安，下班後到醫院驗傷。

原PO指出，隔天學生在學務主任勸說下，到老師辦公室，但眼睛看著天花板，老師問是來道歉？學生憤怒地說「你也抱傷我」，老師說「你知道你這樣行為依照法令，我是可以報警？」學生怒吼3次「你報啊」，老師就報警。

原PO表示，學生看到警察來了才道歉，警察認為學校有通報校安，必須照程序走，師生就被帶回派出所做筆錄。學生是在少年法庭上向老師道歉；家長投訴教育局、地檢署，老師是事件上了媒體，感到非常沮喪，直呼有難言。

台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、謝志忠、黃守達等人，今天在總質詢關心師生衝突案。記者趙容萱／攝影
台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、謝志忠、黃守達等人，今天在總質詢關心師生衝突案。記者趙容萱／攝影
台中市一名小六生與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，教育局長蔣偉民今在市議會還原事發經過。記者趙容萱／攝影
台中市一名小六生與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，教育局長蔣偉民今在市議會還原事發經過。記者趙容萱／攝影
台中市一名小六生與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，警察局長李文章今在市議會還原事發經過。記者趙容萱／攝影
台中市一名小六生與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，警察局長李文章今在市議會還原事發經過。記者趙容萱／攝影

教育局 校園 警察

延伸閱讀

台中警入校帶走小學生 教育局：校方允許極為不妥

台中警進校園抓走小學生太離譜？議員要求盧秀燕道歉 盧說話了

盧秀燕震怒員警到國小帶走學童 李文章：程序違法、員警均記申誡

影／學生不聽話老師報警到校 盧秀燕氣到說不出話…

相關新聞

台生數學、科學成就頂尖 卻沒自信又不愛學習？調查揭問題出在這

台灣四年級、八年級學生的數學及科學表現在2023年的「國際數學與科學教育成就趨勢調查」中名列前茅，落後學生的百分比相較前...

台中國小師生衝突風波未平！網喊替當事老師發聲 還原過程：學生罵三字經

台中市一名小六生拿軟質球棒打老師，與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，事件眾說紛紜，教育局長蔣偉民、警察局長李...

數位學習、課中差異化教學南市拿第一 獲全國唯一雙獎

教育部第七屆「自主學習節」今日於台北舉行，台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優...

學生團體批教部忽視技高生權益 科大不該是普高生的備取

科大招收普高生比率過高頻惹議，今學生團體攜教團、家長團體召開記者會。EdYouth台灣一滴優教育協會今再次呼籲教育部重視...

遭學生攻擊報警成「最壞示範」？技職師嘆無權管教：只能當被道歉的教材

近日台中某國小六年級學生用樂樂球棒攻擊老師，受傷的老師選擇報警保護自己，並重申教師的權威。而台中「市長媽媽」盧秀燕起初卻認定校長領導無方、教師不適任，引起國小教師圈一片譁然。

家長懲戒權被刪 家長團體：應停止粗暴修法

行政院上周確認通過刪除民法第1085條家長的懲戒權。全國家長團體聯盟等家長團體今天召開記者會表示，懲戒不是暴力，刪除民法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。