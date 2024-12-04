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台生數學、科學成就頂尖 卻沒自信又不愛學習？調查揭問題出在這

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣與國際教育成就評鑑協會今日同步發布「國際數學與科學教育成就趨勢調查2023」調查結果，這項調查自1995年開始辦理，我國自1999年來第7次參與。記者李芯／攝影
台灣與國際教育成就評鑑協會今日同步發布「國際數學與科學教育成就趨勢調查2023」調查結果，這項調查自1995年開始辦理，我國自1999年來第7次參與。記者李芯／攝影

台灣四年級、八年級學生的數學及科學表現在2023年的「國際數學與科學教育成就趨勢調查」中名列前茅，落後學生的百分比相較前次也多呈下降。不過根據調查結果，學生對數學及科學不喜歡和沒自信的百分比均高於國際平均，學者認為，除了儒家文化的因素外，也和課程難度提升國中會考有關。

台灣與國際教育成就評鑑協會今日同步發布「國際數學與科學教育成就趨勢調查2023」（Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS）調查結果。這項調查自1995年開始辦理，每隔4年針對四年級與八年級學生抽樣，進行數學與科學的教育成就調查，本次調查是我國自1999年來第7次參與，共有58個國家和地區參與四年級評比、44個國家和地區參與八年級評比。

計畫主持人、台灣師範大學科學教育研究中心副研究員李哲迪說明2023年調查結果，我國四年級學生的數學、科學成就表現國際排名分別為第2名、第3名，數學僅輸新加坡；八年級學生分別為第2名、第2名，兩項也都只輸給新加坡。

李哲迪指出，我國四年級、八年級數學落後學生的百分比在幾次調查中，呈減少趨勢；四年級科學落後學生百分比也呈下降，僅八年級科學落後學生百分比略升。性別方面，四年級數學成就男生略高於女生，八年級無顯著差異；四年級男生科學成就略高於女生，八年級則無顯著差異。

雖然台灣學生數學、科學的學習成就高，但歷次調查結果顯示，學生有學習疏離的問題，對學習缺乏興趣、沒有自信，或認為學了沒有價值。李哲迪表示，無論是數學還是科學，本次調查中我國四年級、八年級學生，在學習上不喜歡和沒自信的百分比均高於國際平均。

李哲迪指出，其他東亞國家如韓國、日本也有類似情況，只有新加坡是例外。過去有研究認為和儒家文化強調學習的責任心有關，除了文化的因素以外，他分析另一個原因在於四年級到八年級的課程難度提升，老師配合調整教學方式。

國家教育研究院院長林從一則說，當社會更注重學生的學科表現，並看重同儕之間的比較，例如八年級學生將面臨會考，學生的學習興趣和自信就會下降，教育部、家長和學校要為此一起努力。而在針對教學方法，他建議透過實作或辯論的方式讓學生有參與感，提升自信和興趣。

國教署長彭富源表示，藉由國際比較、長期觀察，能夠掌握國內四年級和八年級的數學、科學教育現況，有助於找到持續努力的方向。國教署也會盡快與教學輔導團和現場教師研究調查結果，調整未來的方向。

國教署 教師 教育部 會考

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