快訊

北市轎車失控衝撞超商騎樓「車頭全毀」 駕駛一度受困送醫

房市不熱了嗎？「綠巨人」中華郵政投資不動產報酬率下滑 原因曝光

台中7歲童與單親母感情好 校方家訪才發現2人陳屍臥房

浪漫輕歌劇「微笑之國」林健吉、賴珏妤挑梁演出

中央社／ 台北4日電

台中國家歌劇院年底將推出輕歌劇「微笑之國」，講述奧地利伯爵千金麗莎與中國蘇城王子苦甜參半的愛情，由王嘉明導演，林芳宜音樂設計，林健吉與賴玨妤挑梁演出，輕鬆中也能聽見幽默諷刺。

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，作曲家雷哈爾（Franz Lehár）的輕歌劇作品改變了整個19世紀以來輕歌劇的發展史，不只是幽默諷刺，更多了抒情感傷。這部「微笑之國」1929年在柏林首演，劇中蘇城王子的詠嘆調「你是我心的一切」，至今仍是膾炙人口的男高音必唱曲。

今天分享會上由飾演蘇城的聲樂家林健吉獻唱，並與飾演麗莎的女高音賴珏妤帶來愛情二重唱。林健吉表示，原本的王子角色成了東方神祕宗教的智者，到西方經歷人世的情感，體驗修行之外的人生，才發現自己看不破愛情。

賴珏妤分享，她飾演的麗莎一角可以為愛拋棄一切，角色設定更加鮮活。觀眾相當熟悉的嚎哮排演創意總監蕭東意，也將首度跨界古典歌劇，飾演總管一角。

導演王嘉明將原歌劇的維也納場景以德國賣軍火的黑幫酒吧呈現，閃爍著霓虹燈和嘈雜音樂，呈現放縱和頹廢的迷幻狀態；北京宮殿將改為帶有東方禪意的白色修行道場，展現「微笑」的神祕意象。

負責編曲及音樂設計的林芳宜表示，王嘉明運用了各種創意，她在音樂設計調整了配器編制，傳達角色的內心狀態。這次新增了樂手陳冠宏演奏嗩吶及管，在王子獨白的時候表達內心世界。劇中的詠嘆調則保留原貌，讓歌者自在演唱。

2024 NTT遇見巨人—雷哈爾輕歌劇「微笑之國」將於12月20日以及12月22日演出，地點在台中國家歌劇院中劇院。

愛情 維也納 音樂

延伸閱讀

大牌音樂家一定讚？拒絕迷思、超越舞台的薩伊德樂評《音樂的極境》

以色列球迷在荷蘭遭襲 阿姆斯特丹市長譴責「反猶」事件

探照燈

相關新聞

台生數學、科學成就頂尖 卻沒自信又不愛學習？調查揭問題出在這

台灣四年級、八年級學生的數學及科學表現在2023年的「國際數學與科學教育成就趨勢調查」中名列前茅，落後學生的百分比相較前...

台中國小師生衝突風波未平！網喊替當事老師發聲 還原過程：學生罵三字經

台中市一名小六生拿軟質球棒打老師，與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，事件眾說紛紜，教育局長蔣偉民、警察局長李...

數位學習、課中差異化教學南市拿第一 獲全國唯一雙獎

教育部第七屆「自主學習節」今日於台北舉行，台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優...

學生團體批教部忽視技高生權益 科大不該是普高生的備取

科大招收普高生比率過高頻惹議，今學生團體攜教團、家長團體召開記者會。EdYouth台灣一滴優教育協會今再次呼籲教育部重視...

遭學生攻擊報警成「最壞示範」？技職師嘆無權管教：只能當被道歉的教材

近日台中某國小六年級學生用樂樂球棒攻擊老師，受傷的老師選擇報警保護自己，並重申教師的權威。而台中「市長媽媽」盧秀燕起初卻認定校長領導無方、教師不適任，引起國小教師圈一片譁然。

家長懲戒權被刪 家長團體：應停止粗暴修法

行政院上周確認通過刪除民法第1085條家長的懲戒權。全國家長團體聯盟等家長團體今天召開記者會表示，懲戒不是暴力，刪除民法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。