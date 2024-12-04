數位學習、課中差異化教學南市拿第一 獲全國唯一雙獎

教育部第七屆「自主學習節」今日於台北舉行，台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優縣市」獎，彰顯在適性教學推廣與因材網應用於自主學習發展上的表現。

南市推動課中差異化教學方案，以偏鄉學校為起點，逐步推展至一般學校。從師生回饋看到不同程度學生更加專注於課堂學習，老師在一段時間的實踐後也發現並不難，在課中隨時進行評量，可立即發現學生迷思或學習盲點，及時進行課中補救教學，讓有限的教學時間獲得最有效的運用。

市長黃偉哲感謝教育部對南市推動「數位學習」、「課中差異化教學」及「適性教學」的肯定。他說，為積極推動教育部「推動中小學數位學習精進方案」，國中小教室安裝75吋智慧觸控大電視，完善硬體環境，提升教學的多樣性與便利性；同時數位學習平台總使用量居全國之首，老師善用數位學習平台，融入課堂中進行差異化適性教學，讓每個孩子在課堂中都有學習。

教育局鄭新輝局長表示，南市致力推動數位學習及課中差異化適性教學，以「數位新世代・學習新3C」為願景、秉持著「讓每個孩子在每堂課中都有學習」的核心理念。為了解各校推動成果，教育部推動數位學習績優徵選計畫，南市表現亮眼，今年榮獲「數位學習推動辦公室」特優獎，獲頒績優中小學學校領航獎1校、績優中小學人員及績優領航教師4人，成績斐然。另，獲頒「因材網績優縣市」獎，彰顯適性教學推廣與因材網應用於自主學習發展上的表現。

教育局資訊中心主任高誌健表示，自教育部宣布「生生用平板」政策以來，南市隨即成立「數位學習辦公室」，致力於師生數位學習打下厚實基礎，教師數位學習能力的培訓率更領先全國，持續以「硬支持．軟充實」理念服務全市親師生，更連續11年榮獲教育部數位基礎建設評鑑的全國特優縣市。