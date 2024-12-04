快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

數位學習、課中差異化教學南市拿第一 獲全國唯一雙獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部第七屆「自主學習節」今日於台北舉行，台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優縣市」獎。圖／南市教育局提供
教育部第七屆「自主學習節」今日於台北舉行，台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優縣市」獎。圖／南市教育局提供

教育部第七屆「自主學習節」今日於台北舉行，台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優縣市」獎，彰顯在適性教學推廣與因材網應用於自主學習發展上的表現。

南市推動課中差異化教學方案，以偏鄉學校為起點，逐步推展至一般學校。從師生回饋看到不同程度學生更加專注於課堂學習，老師在一段時間的實踐後也發現並不難，在課中隨時進行評量，可立即發現學生迷思或學習盲點，及時進行課中補救教學，讓有限的教學時間獲得最有效的運用。

市長黃偉哲感謝教育部對南市推動「數位學習」、「課中差異化教學」及「適性教學」的肯定。他說，為積極推動教育部「推動中小學數位學習精進方案」，國中小教室安裝75吋智慧觸控大電視，完善硬體環境，提升教學的多樣性與便利性；同時數位學習平台總使用量居全國之首，老師善用數位學習平台，融入課堂中進行差異化適性教學，讓每個孩子在課堂中都有學習。

教育局鄭新輝局長表示，南市致力推動數位學習及課中差異化適性教學，以「數位新世代・學習新3C」為願景、秉持著「讓每個孩子在每堂課中都有學習」的核心理念。為了解各校推動成果，教育部推動數位學習績優徵選計畫，南市表現亮眼，今年榮獲「數位學習推動辦公室」特優獎，獲頒績優中小學學校領航獎1校、績優中小學人員及績優領航教師4人，成績斐然。另，獲頒「因材網績優縣市」獎，彰顯適性教學推廣與因材網應用於自主學習發展上的表現。

教育局資訊中心主任高誌健表示，自教育部宣布「生生用平板」政策以來，南市隨即成立「數位學習辦公室」，致力於師生數位學習打下厚實基礎，教師數位學習能力的培訓率更領先全國，持續以「硬支持．軟充實」理念服務全市親師生，更連續11年榮獲教育部數位基礎建設評鑑的全國特優縣市。

小學 教育部 辦公室

延伸閱讀

南市某高中主任遭爆性騷女學生 當事人已解聘終身不任用

南市幫高關懷孩子探夢逐光 百家店家擔任學生職涯導師

全國自主學習節公開觀議課 南市深化數位AI、VR、XR全用上

如何讓學生正向處理情緒？ 南市用動畫帶領孩子學習

相關新聞

學生團體批教部忽視技高生權益 科大不該是普高生的備取

科大招收普高生比率過高頻惹議，今學生團體攜教團、家長團體召開記者會。EdYouth台灣一滴優教育協會今再次呼籲教育部重視...

數位學習、課中差異化教學南市拿第一 獲全國唯一雙獎

教育部第七屆「自主學習節」今日於台北舉行，台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優...

遭學生攻擊報警成「最壞示範」？技職師嘆無權管教：只能當被道歉的教材

近日台中某國小六年級學生用樂樂球棒攻擊老師，受傷的老師選擇報警保護自己，並重申教師的權威。而台中「市長媽媽」盧秀燕起初卻認定校長領導無方、教師不適任，引起國小教師圈一片譁然。

家長懲戒權被刪 家長團體：應停止粗暴修法

行政院上周確認通過刪除民法第1085條家長的懲戒權。全國家長團體聯盟等家長團體今天召開記者會表示，懲戒不是暴力，刪除民法...

校園暴力事件逐年增 教團籲明訂通報流程

校園暴力通報件數逐年增加，台北、台中市原都是個位數，去年北市增為18件、中市增至17件，台中市將針對員警入校更進一步制定...

逼轉學、關儲藏室 小四生傳遭師霸凌

台中某小四學童家長與人本基金會昨控訴，孩子有過動症狀，在校有情緒時，王姓主任拿手機猛拍，時任校長還強迫轉學，投訴霸凌後調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。