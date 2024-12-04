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金石堂年度暢銷書榜 「原子習慣」連6年進榜

中央社／ 台北4日電

連鎖書店金石堂今天公布年度暢銷排行榜，「原子習慣」連續6年擠進Top 10，且自2020年起都霸占1、2名位置。

「原子習慣」於2019年6月出版，作者詹姆斯．克利爾（James Clear）提出有效建立良好習慣的「行為改變4法則」，讓讀者按表操課，讓習慣產生「複利」效應，每天進步1%，一年後進步37倍。

「原子習慣」在台發行第1年即登上2019年金石堂年度暢銷榜第6名，除了2020、2023年為年度第2名，2021、2022及今年都攻占排行榜第1名。「原子習慣」在網路書店博客來同樣暢銷，連續4年登排行榜冠軍。

根據金石堂今天發布新聞稿，今年暢銷書榜反映現代人對心靈成長與人生指引的高度需求，心理勵志類書籍持續占據讀者心目中重要位置。除了「原子習慣」外，包括「蛤蟆先生去看心理師」、「別對每件事都有反應」、「我可能錯了」及「被討厭的勇氣」等作品，皆以深刻的洞察與啟發，為讀者帶來豐富的內心力量。

而備受矚目的蔡康永新作「你願意，人生就會值得」，一推出便引起討論及關注，迅速成為年度話題之作，顯示其溫暖而深刻的內容直擊讀者心弦。

金石堂年度暢銷排行榜前10名，分別為「原子習慣」、「微詭畫事件簿」、「蛤蟆先生去看心理師」、「底層邏輯」、「如果歷史是一群喵（13）」、「你願意，人生就會值得」、「別對每件事都有反應」、「我可能錯了」、「被討厭的勇氣」、「怪奇微微疼」。

博客來 原子習慣 金石堂

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