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海外台校三長大馬會議 盼世界看見台灣軟實力

中央社／ 吉隆坡4日專電

第23屆海外台灣學校三長會議今天揭幕。教育部國際及兩岸教育司長李毓娟強調，海外台灣學校多年來深耕當地，融合在地文化，藉由台灣教育讓海外台校在東南亞地區定位出自己的優勢與特色，讓世界看見台灣的軟實力。

第23屆海外台灣學校董事長、校長暨家長會長聯席會議（三長會議）今年移師大馬首都吉隆坡舉行。台灣在海外的台灣學校包括馬來西亞吉隆坡台灣學校、越南胡志明市台灣學校、印尼雅加達台灣學校及泗水台灣學校。三長會議去年在泗水舉行。

李毓娟表示，海外台校幫助培育大批僑生返台就讀，在馬來西亞、印尼及越南等地設立海外台灣學校，承擔台灣在海外中小學教育重責，肩負傳承優質教育與文化使命，也是台灣教育在海外的櫥窗。

她指出，馬來西亞、印尼及越南多年來是台灣重要的夥伴，無論在經貿、人才、文化及教育等領域都與台灣有密切連結。教育部近年推動海外學生返台就學、鼓勵台灣青年赴東南亞壯遊、大學校院開設東南亞語文及相關研究課程，海外台灣學校是很重要的推動基地。

李毓娟說，教育全球化是普遍趨勢。台灣優勢教育領域要大步邁向國際，尤其借重各校在東南亞推動華語文教育經驗，作為推動華語文教育輸出計畫及國內面對文化融合參考。

她指出，海外台校教育者雖面對資源有限困境，仍持續以毅力與創新精神，緊密結合當地特色，為全球正體華語教育及文化傳承貢獻力量。

這次的三長會議為因應人工智慧快速發展，安排國立台灣科技大學教授鮑興國演講「迎向生成式人工智慧」，協助海外台校教師應用人工智慧的教學模式，在海外培育具跨領域能力與前瞻視野的世界公民。

大學教授 教師 教育部 東南亞 看見台灣 華語 馬來西亞

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