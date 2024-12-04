明華園「海賊之王」再開箱 世紀海戰磅礡登台
明華園戲劇總團旗艦大戲「海賊之王－鄭芝龍傳奇」以大航海時代為背景，描述鄭芝龍如何從一介書生變一代梟雄；繼2021年首演後受疫情延宕多年，本週終於要在國家戲劇院再現世紀海戰。
「海賊之王」刻畫台灣從一座孤懸海外之島，變成兵家必爭的戰略要地，亂世天下英雄、梟雄齊聚，驚心動魄的人性征伐。而在歷史上極具爭議的鄭芝龍，不僅降明又降清，不斷見風轉舵只為求利益與生存，不僅攻打荷蘭艦隊，還能聯手荷蘭人偷襲西班牙船隊，是讓世界看見台灣第一人。
全劇由故事工廠藝術總監黃致凱與作家王瓊玲攜手合作編劇，為明華園總團充滿機關與華麗特效的磅礡巨作。而挑戰扮演海賊鄭芝龍的明華園總團當家小生孫翠鳳表示，「演了一輩子的戲，直到演了鄭芝龍，他豐富的生命歷程縮影在舞台上，我覺得我的表演生涯已經沒有遺憾。」
明華園總團長陳勝福今天透過劇團分享，「海賊之王」巡演過程和鄭芝龍的人生一樣充滿危機與轉機，2021年在台灣戲曲藝術節首演後，因為COVID-19疫情導致巡演延期，好不容易恢復正常演出，問題又來了。
陳勝福指出，除了室內劇場的檔期難喬，高築的「戲債」還得用力償還，終於到今年才讓這個斥資千萬的旗艦製作，有機會重新開箱進到國家戲劇院。
陳勝福表示，「我們用不斷超越自己的製作理念，設計了令人驚豔的世紀海戰、海底世界等特效場景，讓看過的觀眾意猶未盡等著2刷、3刷」，並透露目前票房已售出9成。
「海賊之王－鄭芝龍傳奇」將於7、8日在台北國家戲劇院演出，共計3場。
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