為老藝人寫史 文史工作者劉國煒：資料會來找我

2024年是許石與楊三郎2名作曲大師的105歲冥誕，台北市立國樂團舉辦「青春戀歌─許石與楊三郎作品音樂會」，所有資料都來自為老藝人寫史的劉國煒，他說冥冥中如有神助，「資料會來找我。」

從「群星會」的音樂會、寶島歌王文夏、寶島歌后紀露霞等個人演唱會到今年的許石與楊三郎音樂會，無論曲目安排、歌手演出到演出順序等等，都出自劉國煒，「我很喜歡跟老藝人聊天，當成做功課；我本來就喜歡收舊唱片，舊史料，有些根本不認識，但直覺覺得有用，這些都變成之後的線索。」

好比劉國煒曾經幫歌手李靜美辦過演唱會，李靜美的父親是國立台灣交響樂團長笛團員李正發，正巧他無意間知道國台交正在對外徵集從台北遷團到台中時散佚的史料，「我想起李靜美好像提到他父親是國台交團員等等，立刻聯繫。」李靜美一家人最後將父親的派令等史料捐給了國台交，補了國台交的缺憾。

「我覺得資料會來找我，我也很願意為這些史料服務。」劉國煒念的是工商管理，早年因緣際會與「急智歌王」張帝合作，半隻腳踏進了演藝圈；後來因為老藝人的信任，劉國煒開始企劃演唱會，整理老歌星的人生故事。至今30年過去，劉國煒讓老藝人的歌唱生命，得以有機會留在當代樂迷記憶裡。

因為跟老藝人接觸，為老藝人寫書，劉國煒幾乎成為這些老藝人的另一種家人，像歌手青山所有的歌本、美黛的金曲獎最佳貢獻獎獎座都在劉國煒這裡。劉國煒寫劉福助的口述歷史，花了一年多時間訪談、求證到出版，「劉福助的版稅不是錢，而是200本他的口述，劉老師也很開心。」

劉國煒接受中央社記者專訪時表示，真的是謝謝大家的信任，「我只是在做一件我覺得值得，老藝人也覺得很想做的事。」

劉國煒說他最大的成本就是「時間」，「我沒有花很多錢，但我留下了這些老藝人的生活史，他們有些印象模糊的事情，我就盡力去求證，讓當年的歷史重現。」劉國煒說，他已經有數百筆口述歷史資料，「只要有學者或是研究生想要研究，我都會提供，想要訪那些老藝人，我都可以協助。」

也有老藝人不想受訪的，劉國煒就會帶著錄音機去幫忙問幫忙錄，再給對方，讓對方找到自己想要的資料跟答案，「我不太會轉述，想說就錄下來原音重現。大家也知道我不是為了賺錢，願意跟我分享，我自己也覺得很有意義。」

面對現在聽老歌聽的人隨年齡凋零，越來越少，但劉國煒說他會繼續努力，「我常會收到很多回饋，比如說有觀眾會寫信來說，父母親離開了，但很高興他們最後一次參加的老歌演唱會有陪著聽，記得長輩當時的笑容。」

劉國煒說，美黛的學生有次跟他說，「辦老歌演唱會就是在做善事。」劉國煒想想，能創造一個事件讓孩子跟長輩一起聽音樂看節目，「我提供了大家美好的回憶，我自己也很享受，這就夠了。」